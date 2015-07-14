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    Генеральный директор "Краснодара" Хашиг: "УЕФА не будет учитывать расходы на строительство стадиона при соблюдении ФФП"

    Расходы футбольного клуба "Краснодар" на строительство стадиона не будут учитываться при соблюдении правил ФФП. Генеральный директор клуба Владимир Хашиг сообщил, что УЕФА пошел навстречу клубам в этом вопросе.

    "Траты на наш стадион будут исключены из релевантных расходов клуба, которые учитываются при финансовом fair play. УЕФА пошел навстречу клубам, теперь расходы на строительство стадиона не будут учитываться в текущих расходах клуба", - сказал Хашиг журналистам.

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 22:56
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 15 июля 2015, 11:07

      Наверно по бумагам игроки зенита работают какими то монтажниками на стадионе

      0
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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan > Анжи Махачкала05 15 июля 2015, 13:13

      твоих только разнорабочими берут...чья б корова мычала, покупайте дальше несколько пенсионеров это'о за 20 лямов и вылетайте обратно в фнл, а потом в зону ГОРА

      0
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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 > timur_zenit_fan 15 июля 2015, 13:28

      Ваш стадион сколько обошелся еще не достроеный?))

      0
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 15 июля 2015, 10:51

      Краснодар будет чемпион в этом сезоне!!!!!!!!1

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      Рейтинг: +354

      REDAT 15 июля 2015, 05:39

      Это хорошо!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +593

      112910415 15 июля 2015, 05:22

      само собой

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      Рейтинг: +76

      Red-green-Hooligans 15 июля 2015, 03:51

      А вот и обходной путь через финансовый фэйр-плэй )

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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan > Red-green-Hooligans 15 июля 2015, 08:07

      почему обходной? по твоему у какого то клуба премьер-лиги есть бюджет на сезон равномерный строительству стадиона?

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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 > timur_zenit_fan 15 июля 2015, 11:05

      У Зенита есть

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      Рейтинг: +85

      777БАРС52 > Red-green-Hooligans 15 июля 2015, 12:50

      финансист!!!)))

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      Рейтинг: +76

      Red-green-Hooligans > 777БАРС52 15 июля 2015, 12:55

      Ты попал прямо в точку, работаю финансистом в Москве )) Завысить дико стоимость стадиона дело в России нехитрое, зенька из года в год практикует эту тему, только не для обхода фэйр-плэй, а для распила бабла )) всем добра.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 июля 2015, 00:11

      А когда подобные расходы учитывались?

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      Рейтинг: +159

      КПР 15 июля 2015, 00:03

      Верно.

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      Рейтинг: +42

      alboro 14 июля 2015, 23:33

      ок

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 14 июля 2015, 23:29

      Стадион у Краснодара просто блеск!

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 14 июля 2015, 23:15

      да и глупо бы было, наоборот поощрять надо за такое строительство, давать поблажки какие то клубам.

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