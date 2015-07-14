Генеральный директор "Краснодара" Хашиг: "УЕФА не будет учитывать расходы на строительство стадиона при соблюдении ФФП"

Наверно по бумагам игроки зенита работают какими то монтажниками на стадионе
Расходы футбольного клуба "Краснодар" на строительство стадиона не будут учитываться при соблюдении правил ФФП. Генеральный директор клуба Владимир Хашиг сообщил, что УЕФА пошел навстречу клубам в этом вопросе.
"Траты на наш стадион будут исключены из релевантных расходов клуба, которые учитываются при финансовом fair play. УЕФА пошел навстречу клубам, теперь расходы на строительство стадиона не будут учитываться в текущих расходах клуба", - сказал Хашиг журналистам.
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