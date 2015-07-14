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    «Спартак» продемонстрировал новую форму

    «Спартак» официально представил игровую форму на новый сезон.
    «Я уверен, болельщики будут рады возвращению классической белой полосы на футболке. Для многих из них это не просто символ верности традициям, а напоминание о великом прошлом клуба и самых важных победах. Мы же постараемся сделать все возможное, чтобы новая форма принесла клубу и новые, не менее важные победы», – сказал полузащитник Роман Широков.



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    Источник: Sports.ru

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    14.07.2015 18:33
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    Комментарии (618)
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    Вакханалия
    1436908656
    Ура, полосу вернули! В честь этого знаменательного события, позвольте мне спеть небезызвестную Спартаковским ультрас песню: ЦСКА- команда команда г*нд*нов! Больше вам не стать чемпионом! Отсосите х** вы у мяса! Красно- синие п*д*расы! И ещё раз!! Подпевайте, друзья!: ЦСКА- КОМАНДА Г*НД*НОВ! БОЛЬШЕ ВАМ НЕ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ! ОТСОСИТЕ Х** ВЫ У МЯСА! КРАСНО- СИНИЕ П*Д*РАСЫ! Вперёд Спартак! Вперёд Спартак! ВПЕРЁД СПАРТАК!
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    fan fclm and madrid
    1436908940
    как всегда каждый год что то новенькое)
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    spartach091
    1436912766
    НИЧОСИ,форма круть!
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    ULTRASteam
    1436915462
    Ромаhttp://www.soccer.ru/rules)
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    Hardwell
    1436926258
    Я то думал снова звёздочки подрисовали)))))Выигрывать надо,как говорил один тренер,сэр Алекс- НЕ КРАСНАЯ ФОРМА КРАСИТ ИГРОКА МЮ, А ПОБЕДЫ КЛУБА,ЕГО ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И БОЛЕЛЬЩИКИ! Очень хотелось бы,чтобы так думало и руководства клуба...но пока,увы.
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    АртурZaСМ
    1436928576
    Вот это я понимаю КЛАССИКА... только вот воротники напрягают...
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    KoValery
    1436941669
    это хорошо что сеточку отправили в утиль
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    maygli
    1436954361
    И причёски им всем ромбиком сделать.
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    Lucius Vorenus
    1436992305
    Форма что надо!
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    ologreds
    1694997613
    numo435676
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