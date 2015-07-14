Девять полицейских пострадали, пытаясь остановить драку футбольных фанатов в Сараево

Для чего нужен футбол в стране? Для того-же,что и гладиаторские игры в древнем Риме.Это управление (толпой),Гражданами страны,где на стадионе все покричали,передрались, выплеснули адреналин и...пошли на работу.Никаких волнений!
Для чего нужен футбол в стране? Для того-же,что и гладиаторские игры в древнем Риме.Это управление (толпой),Гражданами страны,где на стадионе все покричали,передрались, выплеснули адреналин и...пошли на работу.Никаких волнений!
Це Еуропа, че...
болеть футболом становиться опасно
боснийцы и в 1914-м были неадекватами, и сейчас. неудивительно, что среди всех матчей 2-го раунда квалификации ЛЧ только там столько неадекватов. сказывается видимо религиозная нетерпимость в Боснии, вот и нападают на приезжих.
Много слов о жалости прозвучало...
Но ведь они это делают не для того чтобы их пожалели))
Сотрудники делают свою работу, а фанаты получают адреналин...
мочи ляхов.. ой чего это я.. мы построим своё казино, с блэкджеком и ш люхами)
Там сейчас 20я годовщина расстрела в Сребренице,они там всех гасят на эмоциях,даже сербского министра камнями забросали.
Фанхулиганов полиции следовало бы и вовсе стрелять...
Поляки любят получать по лицу...это их радует и развлекает!