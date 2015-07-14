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    Девять полицейских пострадали, пытаясь остановить драку футбольных фанатов в Сараево

    Девять полицейских оказались в числе 27 пострадавших в результате столкновений болельщиков в Сараево перед матчем квалификации футбольной Лиги чемпионов между "Сараево" и польским "Лехом", сообщает источник.
    Столкновения начались в ночь на вторник, десятки фанатов вступили в драку друг с другом, а впоследствии и с полицией, прибывшей к отелю, в котором проживали польские болельщики.
    Представительница больницы заявила, что травмы получили 11 боснийских фанатов и семь поляков. Полиция объявила, что девять сотрудников получили небольшие травмы, один босниец задержан.
    Матч второго квалификационного раунда "Сараево" - "Лех" начнется во вторник в 21:00 по местному времени (в 22:00 по московскому времени).

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 18:24
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 15 июля 2015, 09:02

      Для чего нужен футбол в стране? Для того-же,что и гладиаторские игры в древнем Риме.Это управление (толпой),Гражданами страны,где на стадионе все покричали,передрались, выплеснули адреналин и...пошли на работу.Никаких волнений!

      0
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС > афоня72 15 июля 2015, 11:28

      Без тебя никто бы не догадался.

      2
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      Рейтинг: +29

      Belars 14 июля 2015, 23:08

      Це Еуропа, че...

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 14 июля 2015, 22:25

      болеть футболом становиться опасно

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 14 июля 2015, 21:49

      боснийцы и в 1914-м были неадекватами, и сейчас. неудивительно, что среди всех матчей 2-го раунда квалификации ЛЧ только там столько неадекватов. сказывается видимо религиозная нетерпимость в Боснии, вот и нападают на приезжих.

      1
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      Рейтинг: +16

      Leon4ik 14 июля 2015, 20:46

      Много слов о жалости прозвучало...
      Но ведь они это делают не для того чтобы их пожалели))
      Сотрудники делают свою работу, а фанаты получают адреналин...

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      Рейтинг: +370

      Apsny 14 июля 2015, 20:06

      Чего людям не хватает, если это вообще люди.

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      Рейтинг: +141

      Rruma > Apsny 14 июля 2015, 21:30

      это безусловно люди. но люди часто болеют (

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 14 июля 2015, 19:59

      мочи ляхов.. ой чего это я.. мы построим своё казино, с блэкджеком и ш люхами)

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      Рейтинг: +50

      kanuni 14 июля 2015, 19:46

      Там сейчас 20я годовщина расстрела в Сребренице,они там всех гасят на эмоциях,даже сербского министра камнями забросали.

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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС > kanuni 14 июля 2015, 21:18

      Расстрела сербов в Сребренице.Ты перепутал.

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      Рейтинг: +50

      kanuni > ОЛЛС 14 июля 2015, 23:08

      Чего???Там был расстрел 8000 боснийских мужчин.

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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС > kanuni 15 июля 2015, 11:27

      Того! Больше слушай,что тебе втюхивают.Только про сербскую Краину молчат.

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      Рейтинг: +133

      Чист > kanuni 17 июля 2015, 07:26

      своими мозгами живи

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 июля 2015, 19:45

      Фанхулиганов полиции следовало бы и вовсе стрелять...

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      Рейтинг: +4077

      морозз 14 июля 2015, 19:44

      Поляки любят получать по лицу...это их радует и развлекает!

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