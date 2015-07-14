Девять полицейских пострадали, пытаясь остановить драку футбольных фанатов в Сараево

Девять полицейских оказались в числе 27 пострадавших в результате столкновений болельщиков в Сараево перед матчем квалификации футбольной Лиги чемпионов между "Сараево" и польским "Лехом", сообщает источник.



Столкновения начались в ночь на вторник, десятки фанатов вступили в драку друг с другом, а впоследствии и с полицией, прибывшей к отелю, в котором проживали польские болельщики.



Представительница больницы заявила, что травмы получили 11 боснийских фанатов и семь поляков. Полиция объявила, что девять сотрудников получили небольшие травмы, один босниец задержан.

