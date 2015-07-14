Мотта может вернуться в "Интер"

Полузащитник "ПСЖ" Тиаго Мотта подтвердил, что рассматривает возможность возвращения в "Интер". В составе итальянского клуба 32-летний футболист выступал с 2009 по 2012 год, выиграв серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов в сезоне-2009/10.







Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: "Я думаю, что дал "ПСЖ" все, что мог. Возвращение в "Интер" стало бы для меня настоящим вызовом, - приводит Gazzetta dello Sport слова Мотты. - Главный тренер "Интера" Роберто Манчини подал хороший пример, приняв клуб в непростой момент. Было бы очень волнительно вернуться туда, где я выиграл все".! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!