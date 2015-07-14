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    Мотта может вернуться в "Интер"

    Полузащитник "ПСЖ" Тиаго Мотта подтвердил, что рассматривает возможность возвращения в "Интер". В составе итальянского клуба 32-летний футболист выступал с 2009 по 2012 год, выиграв серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов в сезоне-2009/10.
    "Я думаю, что дал "ПСЖ" все, что мог. Возвращение в "Интер" стало бы для меня настоящим вызовом, - приводит Gazzetta dello Sport слова Мотты. - Главный тренер "Интера" Роберто Манчини подал хороший пример, приняв клуб в непростой момент. Было бы очень волнительно вернуться туда, где я выиграл все".

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    14.07.2015 16:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 14 июля 2015, 20:46

      было б ништяк

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 14 июля 2015, 20:39

      Получится Моттопринтер - телега катящаяся по наклонной вниз без тормозов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      baltazor 14 июля 2015, 19:13

      Было бы интересно посмотреть на Мотту в Интере) Там тем более Кондогбиа играет теперь.

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 14 июля 2015, 18:04

      На пару с Кондогбиа смогли бы составить мощный тандем в центре.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 14 июля 2015, 17:24

      Эх, а были времена когда Интер всех ломал, когда Барсу 3-1 победил в ЛЧ, потом упустился Интер, но сейчас если вернуть Мотту и попытаться Уэсли Снейдера то все получится

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      forzzainter > 14 июля 2015, 20:20

      заткнись [кю][ Соблюдайте правила]овкая

      0
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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > 14 июля 2015, 20:32

      По сезону 2009-10 никаких претензий к Интеру быть не может. Они выиграли не то что не благодаря кому-то, а скорее вопреки.

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      Рейтинг: +131

      Richard Zwen Kruspe > 14 июля 2015, 21:25

      Пошел на х.. сын шакала.

      0
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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > 14 июля 2015, 23:38

      Честно говоря, чисто мое мнение, что тогда дым был не без огня. И Юве не просто так попал и не был он белым и пушистым. Другое дело, что, быть может, наказали не всех, кого стоило, в частности, Интер действительно подозрительно вышел сухим из воды. Но ведь, пожалуй, не стоит обвинять кого-то только в том, что он оказался хитрее и не попался, нужно было прежде всего самому Юве претензий к себе не давать.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 14 июля 2015, 17:14

      Опытный игрок!

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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 14 июля 2015, 16:45

      Годик на высоком уровне еще протянет и Манчи ему будет хорошо.

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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 14 июля 2015, 16:35

      Я был бы не против его возвращения,его опыт пригодился бы.

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      Рейтинг: +91

      mihon_87 14 июля 2015, 16:29

      ок

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