Мотта может вернуться в "Интер"

было б ништяк
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было б ништяк
Получится Моттопринтер - телега катящаяся по наклонной вниз без тормозов.
Было бы интересно посмотреть на Мотту в Интере) Там тем более Кондогбиа играет теперь.
На пару с Кондогбиа смогли бы составить мощный тандем в центре.
Эх, а были времена когда Интер всех ломал, когда Барсу 3-1 победил в ЛЧ, потом упустился Интер, но сейчас если вернуть Мотту и попытаться Уэсли Снейдера то все получится
заткнись [кю][ Соблюдайте правила]овкая
По сезону 2009-10 никаких претензий к Интеру быть не может. Они выиграли не то что не благодаря кому-то, а скорее вопреки.
Пошел на х.. сын шакала.
Честно говоря, чисто мое мнение, что тогда дым был не без огня. И Юве не просто так попал и не был он белым и пушистым. Другое дело, что, быть может, наказали не всех, кого стоило, в частности, Интер действительно подозрительно вышел сухим из воды. Но ведь, пожалуй, не стоит обвинять кого-то только в том, что он оказался хитрее и не попался, нужно было прежде всего самому Юве претензий к себе не давать.
Опытный игрок!
Годик на высоком уровне еще протянет и Манчи ему будет хорошо.
Я был бы не против его возвращения,его опыт пригодился бы.
ок