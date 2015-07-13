Газзаев о Капелло: "Лучше конец ужаса, чем ужас без конца"

Абсолютно прав.
Какой тю Капелло так объегорил РФС что потомки Итальянца ему при жизни памятник поставят как он надул Российских чиновниках футбола молодец
Ваще ВГГ далёк от реалий !
Не тех усонос назвал, не тех.
Ужас будет долгим.
Просто тогда у руля РФС стоял Коля Толстых, который был в хороших отношениях с Капелло) А сейчас Толстых уже нет, а Дон Фабио до сих пор тренирует нашу сборную! Пора уже отправить итальянца на пенсию и пригласить отечественного специалиста.
Не надо сваливать всё на одного человека,виновник всему Мудка,который и навязал РФС этого шарамыжника.Вина Толстых лишь в том,что именно он должен был поставить подпись.
Да причем здесь Мутко? У Леонтьевича и своих забот хватает в министерстве спорта и ему не до дел РФС)
Как раз таки причём,и Каппелло продвигал на пост главного сборной именно Мудко,кстати и контракт подписывался не без его участия. О чём он сам и говорил по ящику,где отмазываясь говорил,что с его стороны были лишь рекомендации.
Нашу сборную уже никто не реанимирует.
новый тренер новые надежды!
а Капелло сразу было понятно что вредный старикан ничё не сделает хорошего.
Пусть сам и тренерует
про себя скромно умолчал)