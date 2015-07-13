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    Газзаев о Капелло: "Лучше конец ужаса, чем ужас без конца"

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев заявил, что главный тренер национальной команды Фабио Капелло должен был быть уволен еще год назад, после чемпионата мира-2014 в Бразилии. Он добавил, что в России есть много специалистов, способных возглавить главную команду страны.
    "Год назад, еще после нашей неудачи на чемпионате мира в Бразилии я утверждал, что тренер сборной вместе с президентом РФС должны сложить свои полномочия, - сказал Газзаев. - В итоге к этому пришли через год, потеряв драгоценное время, а если бы это случилось тогда, то не дошло бы до угнетающей ситуации с главной командой страны. Но лучше конец ужаса, чем ужас без конца.
    На пост тренера сборной у нас есть и опытные кандидаты, как Олег Романцев, полный сил и здоровья, обладающий колоссальным опытом, Юрий Семин и представители более молодого поколения Александр Бородюк, десять лет работавший в сборной, Валерий Карпин, Леонид Слуцкий. Есть кому вывести команду на Евро-2016. Выбор за РФС".
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2015 20:31
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    Комментарии85
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:26

      Абсолютно прав.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > nahan 16 июля 2015, 15:31

      Совсем не прав!

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      Рейтинг: +12

      Denfard 14 июля 2015, 13:09

      Какой тю Капелло так объегорил РФС что потомки Итальянца ему при жизни памятник поставят как он надул Российских чиновниках футбола молодец

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      Рейтинг: +159

      КПР 14 июля 2015, 10:49

      Ваще ВГГ далёк от реалий !

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      Рейтинг: +159

      КПР 14 июля 2015, 10:45

      Не тех усонос назвал, не тех.

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 14 июля 2015, 10:44

      Ужас будет долгим.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 04:34

      Просто тогда у руля РФС стоял Коля Толстых, который был в хороших отношениях с Капелло) А сейчас Толстых уже нет, а Дон Фабио до сих пор тренирует нашу сборную! Пора уже отправить итальянца на пенсию и пригласить отечественного специалиста.

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец > alessios1990 14 июля 2015, 10:48

      Не надо сваливать всё на одного человека,виновник всему Мудка,который и навязал РФС этого шарамыжника.Вина Толстых лишь в том,что именно он должен был поставить подпись.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > забайкальский армеец 14 июля 2015, 13:04

      Да причем здесь Мутко? У Леонтьевича и своих забот хватает в министерстве спорта и ему не до дел РФС)

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец > alessios1990 14 июля 2015, 18:24

      Как раз таки причём,и Каппелло продвигал на пост главного сборной именно Мудко,кстати и контракт подписывался не без его участия. О чём он сам и говорил по ящику,где отмазываясь говорил,что с его стороны были лишь рекомендации.

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      Рейтинг: +50

      alexxxi 14 июля 2015, 03:13

      Нашу сборную уже никто не реанимирует.

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 14 июля 2015, 01:54

      новый тренер новые надежды!
      а Капелло сразу было понятно что вредный старикан ничё не сделает хорошего.

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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 14 июля 2015, 01:44

      Пусть сам и тренерует

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 14 июля 2015, 01:42

      про себя скромно умолчал)

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