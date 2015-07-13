Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Джеко в шаге от перехода в "Рому"

    Нападающий английского "Манчестер Сити" Эдин Джеко, судя по всему, в ближайшее время переедет в Италию. Спортивный директор "Ромы" Вальтер Сабатини лично отправился в Англию, чтобы сделать все документы для трансфера. Римляне предложили за боснийца 10 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне АПЛ Джеко сыграл 22 матча и четыре раза забил.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43

      baltazor 13 июля 2015, 18:04

      Стоящая покупка для Ромы. Для Джеко это может стать вызовом, который реанимирует его карьеру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 17:53

      Решился наконец на побег из голубого братства

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      KaSog Kerket 13 июля 2015, 15:53

      отлично.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      qisi76 13 июля 2015, 14:50

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 13 июля 2015, 14:03

      Если трансфер произойдёт - отличного напа подпишет Рома.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 13 июля 2015, 13:52

      Рад за Жеку и Йоветича, просиживать на лавке золотые годы не серьезно особенно за Жеку, который был главным исполнителем Вольфбурга Магата, победившего в Бундеслиге 2009. Физически он будет сильнее любого другого в МСити.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Evgenii333 13 июля 2015, 13:47

      рома чемпион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      bfd 13 июля 2015, 13:42

      мдя...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      marvel777 13 июля 2015, 13:32

      так каждый год в серию А переходит,в конце концов остается в Сити.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11