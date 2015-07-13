Источник: Джеко в шаге от перехода в "Рому"

Нападающий английского "Манчестер Сити" Эдин Джеко, судя по всему, в ближайшее время переедет в Италию. Спортивный директор "Ромы" Вальтер Сабатини лично отправился в Англию, чтобы сделать все документы для трансфера. Римляне предложили за боснийца 10 миллионов евро.



В прошедшем сезоне АПЛ Джеко сыграл 22 матча и четыре раза забил.



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