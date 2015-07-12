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    Депай не хочет, чтобы его сравнивали с Роналду

    Новобранец английского "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай рассказал, как он относится к тому, что его иногда сравнивают с Криштиану Роналду.

    "Португалец является лучшим футболистом мира. Сам я говорить много не хочу, ибо нужно все показывать на поле. Сравнения мне не нужны. В футболе мне нравится творчество. Надеюсь, оно мне будет удаваться в виде забитых мячей и голевых передач", - сказал голландец.

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    Источник: Manchester Evening News

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    12.07.2015 23:09
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    Комментарии147
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:10

      Депаю ещё пахать и пахать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 12:14

      Правильно, что не хочет

      0
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      Рейтинг: +701

      Bundeseam 13 июля 2015, 12:13

      Депай все по делу сказал. Роналду лучший и до него Депаю еще далеко, а вот с Месси голландец уже сейчас может конкурировать на равных. По крайней мере в матчах за сборную он приносит гораздо больше пользы.

      2
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      Рейтинг: +51

      skyline r34 > Bundeseam 13 июля 2015, 12:21

      Сколько же в тебе бреда просто в шоке, иди лечись, сделай полезное что нибудь для общества

      1
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      Рейтинг: +97

      Barcelona_Rostov > skyline r34 13 июля 2015, 13:05

      в его случае ничего не поможет....

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      Рейтинг: +701

      Bundeseam > skyline r34 13 июля 2015, 20:28

      Ты не поверишь, но для общества я делаю гораздо больше, чем ты можешь подумать.

      0
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      Рейтинг: +55

      Graceful 13 июля 2015, 10:29

      Да их и невозможно сравнить. Первый еще ничего не добившийся ребенок. Второй один из лучших игроков планеты, если не самый лучший.

      1
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      Рейтинг: +708

      Red_team 13 июля 2015, 09:23

      Правильно, талант есть, но чтобы дорасти до уровня Роналду(времен Манчестера, а не Реала) нужно еще очень много работать и прогрессировать, желаю Мемфису вырасти в игрока мирового уровня!

      0
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 13 июля 2015, 08:34

      Тебе до КриРо пахать и пахать!

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      Рейтинг: +40

      Real_M_AC_Roma 13 июля 2015, 08:16

      Да... понятно что у него уже звездная болезнь))) посмотрим какого монстра из тебя сделает ван галь))) я точно чувствую, что твоя история кончиться как и у ди Марии и фалькао)))

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      Рейтинг: +708

      Red_team > Real_M_AC_Roma 13 июля 2015, 09:24

      "понятно что у него уже звездная болезнь" - и как же ты это понял интересно?!

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      Рейтинг: +13

      Manchester2015 > Real_M_AC_Roma 13 июля 2015, 21:41

      мне очень тяжело тебя понять)))что и откуда ты взял и как ты это понял))

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      Рейтинг: +72

      Barca09-09 13 июля 2015, 07:34

      С ним не кто не сравниться

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 13 июля 2015, 06:43

      мю всегда гордо славился своими симулянтами.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 06:20

      Просто оставайся самим собой, Мемфис! Чтобы потом тебя, возможно, ставили в пример) Удачи тебе в стане красных дъяволов Манчестера!

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