Евгений Савин: "Аленичев - настоящий фанатик футбола"

Не плохо было бы и меня подобрать..
"Дмитрий Анатольевич - фанатик футбола и очень амбициозный человек. Я уверен, что с его приходом в "Спартак", все неудачи команды закончились. Хочется, чтобы потихоньку красно-белые вышли на высокий уровень, как это было в 1990-х при Олеге Романцеве. Я верю в Аленичева и надеюсь, что у него все получится", - сказал Савин.
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