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    Евгений Савин: "Аленичев - настоящий фанатик футбола"

    Нападающий Евгений Савин высказался о перспективах "Спартака" под руководством Дмитрия Аленичева. Напомним, Савин выступал под руководством Аленичева в тульском "Арсенале".

    "Дмитрий Анатольевич - фанатик футбола и очень амбициозный человек. Я уверен, что с его приходом в "Спартак", все неудачи команды закончились. Хочется, чтобы потихоньку красно-белые вышли на высокий уровень, как это было в 1990-х при Олеге Романцеве. Я верю в Аленичева и надеюсь, что у него все получится", - сказал Савин.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.07.2015 18:45
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +31

      KURUM 14 июля 2015, 13:05

      Не плохо было бы и меня подобрать..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 13 июля 2015, 10:32

      Все правильно.Нужно быть фанатиком футбола,а не поклонником денег.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 13 июля 2015, 06:53

      Пока это всего лишь слова! Посмотрим, что будут говорить о нем через пару туров) Сможет ли Аленичев вывести Спартак в еврокубки и вообще на новый уровень? Покажет только время!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +864

      diktor 13 июля 2015, 05:18

      Уважаемый Аленичев-заставь этих супер пупер знатоков заткнутся в чемпионате-покажи кто есть кто-мы знаем ты сможешь.Пусть газопроводчики запрягут коней,и под присмотром ментов тихонько по железной дороге -до середины таблицы.

      0
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      Рейтинг: +151

      311 12 июля 2015, 21:53

      Дифирамбы не понятны совсем. Пока еще не было ни одного официального матча.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +274

      никита001 12 июля 2015, 21:19

      И это сказал несостоявшийся конь. потому и сказал, что как конь не состоялся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Bobus 12 июля 2015, 21:12

      наша секта крепнет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 12 июля 2015, 20:54

      Аленичев должен быть тренером а не фанатиком!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +274

      никита001 > cska plus 12 июля 2015, 21:20

      И А.Б. Чернышев, и великий Тарасов (в хоккее), и Г. Качалин, и Лобановский, и Бесков, и Романцев - фанатики футбола, что помогло им стать великими тренерами и наставниками.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus > никита001 12 июля 2015, 21:26

      Фанатизм это болезнь!

      3
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      Рейтинг: +274

      никита001 > cska plus 12 июля 2015, 22:07

      Значит, в нашем футболе успеха добивались больные люди.

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus > никита001 13 июля 2015, 07:51

      в нашем футболе успеха добивались профессионалы!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 20:50

      Не перехвалили бы Аленя

      1
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      Рейтинг: +160

      РЭП НИГГА 12 июля 2015, 20:26

      я настоящего фанатика футбола в России знаю только одного пока.и желаю ему выступить с Ростовом как можно лучше!

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