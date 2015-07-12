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    Эдуардо: "Возможность вернуться в любимую команду выпадает раз в жизни"

    Хорватский нападающий "Шахтера" Эдуардо прокомментировал свое возвращение в стан украинской команды. Эдуардо перешел в клуб на правах свободного агента.

    "Возможность вернуться в команду, которая навсегда в твоем сердце, выпадает раз в жизни. Я бесконечно счастлив! Я очень этого хотел, и сейчас у меня такое ощущение, будто камень свалился с плеч. Все разрешилось именно так, как я мечтал", - рассказал футболист.

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    12.07.2015 18:33
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 12 июля 2015, 23:30

      круто!!!

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      Рейтинг: +242

      Andre2488 12 июля 2015, 23:19

      Приятно, что Шахтер для него стал родным клубом!

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 12 июля 2015, 20:47

      шахтёру для титула надо не Эдуардо, а Конькова вернуть.

      0
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      Рейтинг: +137

      Mitsubanchik 12 июля 2015, 20:28

      Это хорошая новость.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 20:22

      Щирий українець!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 12 июля 2015, 18:47

      Надеюсь и Касу и Раулю выпадет такая возможность!

      1
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      Рейтинг: +33

      faizaly 12 июля 2015, 18:46

      А что ему еще сказать

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 18:46

      Два раза в одну реку...

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 12 июля 2015, 18:45

      смотри там, в мукачево не езди.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Петр 1 12 июля 2015, 18:49

      Мукачеве, правильно!

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > dimagas1 12 июля 2015, 19:00

      все равно Венгрия - пускай не ездит.

      1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Петр 1 12 июля 2015, 19:06

      Угорщина(Hungury) учи правильно что да как!

      3
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > dimagas1 12 июля 2015, 19:11

      Венгрия - не учи отца и баста!

      5
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 12 июля 2015, 18:39

      Правда Донецк никогда не увижу. А, Агнесса Ивановна?

      0
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