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    "Торино" хочет приобрести Абеля Эрнандеса

    Итальянский "Торино" желает купить нападающего английского "Халл Сити" Абеля Эрнандеса. Туринцы уже отправили "тиграм" предложение в размере пяти миллионов евро. Сообщается, что эта сумма не устроит нынешнего владельца уругвайца, так как "Халл" хочет получить десять миллионов. Очевидно, "Торино" собирается потратить те деньги, которые выручены на трансфере в "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана.

    Эрнандес уже выступал в Италии, когда в период с 2009-го по 2014-й год играл за "Палермо".

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.07.2015 22:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 08:34

      Сник совсем Эрнандес, в Италии играл лучше.

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 11 июля 2015, 22:43

      В Халле он не плохо играл.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > dimagas1 12 июля 2015, 01:28

      писать на русском с ошибками - это месть укра своему больному воображению?

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