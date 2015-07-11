"Торино" хочет приобрести Абеля Эрнандеса

Итальянский "Торино" желает купить нападающего английского "Халл Сити" Абеля Эрнандеса. Туринцы уже отправили "тиграм" предложение в размере пяти миллионов евро. Сообщается, что эта сумма не устроит нынешнего владельца уругвайца, так как "Халл" хочет получить десять миллионов. Очевидно, "Торино" собирается потратить те деньги, которые выручены на трансфере в "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана.



Эрнандес уже выступал в Италии, когда в период с 2009-го по 2014-й год играл за "Палермо".



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