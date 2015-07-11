Тевес поблагодарил "Ювентус" за два проведенных в Турине года

Тевеса не каждый заменит.
Тевеса не каждый заменит.
Спасибо Тевезу за то что ащил команду эти два года и то что забил 50 мячей за эти два сезона являлся забивным форвардом и важным звеном в составе Ювентуса
красава!
а мог и на третий год пойти - в любом случае вероятно лучший отрезок в своей карьеры выдал
Манджукич, конечно, очень неравноценная замена Тевесу, даже возрастному.
Поехал домой...
был хорош удачи дома
Ну всё, как всегда какой-нибудь клуб выстрелит, у них всех скупают...так было с Атлетико в 2014, когда сразу ухватили Косту, Луиса, Куртуа, так было с Боруссией - Шахин, Кагава, Лёва, Гётце, теперь Ювентус - Пирло, Тевез, сейчас еще Погба и Видаль уйдут... Короче Ювентус ждет судьба Атлетико и Боруссии...
Пирло и Тевес возрастные игроки, они уходят не потому что ЮВЕ "выстрелил" и за ними стали охотиться топ-клубы, их отъезд был делом времени и анонсировался за долго до финала ЛЧ. А Погба и Видаль пока ни куда не ушли.
Тевес возрастной? Да вроде мог еще поиграть, Ибра же играет, хотя ему 33... 29 голов + 12 передач за сезон, чо слабо чтоли?
Во всяком случае он уходит только потому, что хочет вернуться на родину. Успех ЮВЕ в ЛЧ к этому отношения не имеет, наоборот был шанс удержать его.
Куртуа принадлежал Челси...он был 2 года в аренде у Атлетико.
уахахахах, Дзадза замена Тевезу? Ты думаешь он забьет 29 голов за сезон и отдаст 12 голевых? В конце концов, это кто такой вообще?))))
Я уже наверно раз 5 писал одно и тоже. Тоже самое было в 2004 когда Чех вытеснил Кудичини с основы. Вот теперь Чеха поменяли на Куртуа.
Ну ты что то там про продление аренды писал...вот я тебе ответил мое видение ситуации.
ЛОЛ сравнить 2 средняков "калифов на час" с ВЕЛИКИМ ЮВЕНТУСОМ!
Ты когда-нибудь, слышал про циклы,омоложение состава?
у Юве сейчас Коман,Погба,ЗАЗА,Мората,Стураро,Дибала.
Все они 90-94 года это свежая кровь и омоложение.
ЮВЕ тоже должен быть ему благодарен
Ждем Боку на клубном чемпионате мира в следующем году.