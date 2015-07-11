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    Тевес поблагодарил "Ювентус" за два проведенных в Турине года

    Бывший нападающий туринского "Ювентуса" на своей страничке в инстаграме поблагодарил клуб и поделился впечатлениями о проведенном в Турине периоде:
    "Начинается новая глава, и я хотел бы выразить огромную благодарность за два фантастических года в "Ювентусе", сказать спасибо всем болельщикам, которые поддерживали меня и в хорошие, и в плохие времена. Без вас я бы не смог выдать два отличных сезона, вы относились ко мне потрясающим образом, и я очень сильно это ценю.
    Также хочу сказать спасибо всем партнерам по команде и тренерскому штабу команды, которые сильно помогали мне на поле и за его пределами. Вы многому меня научили, я очень благодарен. Надеюсь, вы продолжите показывать хорошие результаты», – написал Тевес.
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    Источник: Sports.ru

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    11.07.2015 18:14
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:43

      Тевеса не каждый заменит.

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      Рейтинг: +156

      Dart Veider 12 июля 2015, 11:18

      Спасибо Тевезу за то что ащил команду эти два года и то что забил 50 мячей за эти два сезона являлся забивным форвардом и важным звеном в составе Ювентуса

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      Рейтинг: +256

      Arhive 12 июля 2015, 10:19

      красава!

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      Рейтинг: +93

      Deuced 11 июля 2015, 20:11

      а мог и на третий год пойти - в любом случае вероятно лучший отрезок в своей карьеры выдал

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      Рейтинг: +39

      Lion in Zion 11 июля 2015, 19:34

      Манджукич, конечно, очень неравноценная замена Тевесу, даже возрастному.

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      Рейтинг: +125

      pickapick 11 июля 2015, 19:26

      Поехал домой...

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      Рейтинг: +76

      Шмавон 11 июля 2015, 18:57

      был хорош удачи дома

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos 11 июля 2015, 18:50

      Ну всё, как всегда какой-нибудь клуб выстрелит, у них всех скупают...так было с Атлетико в 2014, когда сразу ухватили Косту, Луиса, Куртуа, так было с Боруссией - Шахин, Кагава, Лёва, Гётце, теперь Ювентус - Пирло, Тевез, сейчас еще Погба и Видаль уйдут... Короче Ювентус ждет судьба Атлетико и Боруссии...

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > Vamos_Ramos 11 июля 2015, 18:59

      Пирло и Тевес возрастные игроки, они уходят не потому что ЮВЕ "выстрелил" и за ними стали охотиться топ-клубы, их отъезд был делом времени и анонсировался за долго до финала ЛЧ. А Погба и Видаль пока ни куда не ушли.

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > roman230582 11 июля 2015, 19:03

      Тевес возрастной? Да вроде мог еще поиграть, Ибра же играет, хотя ему 33... 29 голов + 12 передач за сезон, чо слабо чтоли?

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > Vamos_Ramos 11 июля 2015, 19:05

      Во всяком случае он уходит только потому, что хочет вернуться на родину. Успех ЮВЕ в ЛЧ к этому отношения не имеет, наоборот был шанс удержать его.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Vamos_Ramos 11 июля 2015, 19:10

      Куртуа принадлежал Челси...он был 2 года в аренде у Атлетико.

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > dimagas1 11 июля 2015, 19:11

      Ну могли бы еще продлить аренду, но ведь забрали его именно после успешного сезона, да еще и посадили Чеха на скамейку...

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > 11 июля 2015, 19:12

      уахахахах, Дзадза замена Тевезу? Ты думаешь он забьет 29 голов за сезон и отдаст 12 голевых? В конце концов, это кто такой вообще?))))

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Vamos_Ramos 11 июля 2015, 19:14

      Я уже наверно раз 5 писал одно и тоже. Тоже самое было в 2004 когда Чех вытеснил Кудичини с основы. Вот теперь Чеха поменяли на Куртуа.

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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > dimagas1 11 июля 2015, 19:16

      Мне плевать на Чеха и Кудичини, я говорю о том, что лидеров Атлетико сразу же разобрали после успешного сезона, а ты мне втираешь какую-то дичь!

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Vamos_Ramos 11 июля 2015, 19:17

      Ну ты что то там про продление аренды писал...вот я тебе ответил мое видение ситуации.

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      Рейтинг: +29

      John Charles > Vamos_Ramos 11 июля 2015, 19:44

      ЛОЛ сравнить 2 средняков "калифов на час" с ВЕЛИКИМ ЮВЕНТУСОМ!

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      Рейтинг: +29

      John Charles > Vamos_Ramos 11 июля 2015, 19:48

      Ты когда-нибудь, слышал про циклы,омоложение состава?
      у Юве сейчас Коман,Погба,ЗАЗА,Мората,Стураро,Дибала.
      Все они 90-94 года это свежая кровь и омоложение.

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 июля 2015, 18:30

      ЮВЕ тоже должен быть ему благодарен

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 11 июля 2015, 18:20

      Ждем Боку на клубном чемпионате мира в следующем году.

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      Рейтинг: +80

      Erik15 > dimagas1 11 июля 2015, 18:34

      Бока Риверу проиграла в 1/8(Либертадорес),их точно не будет.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Erik15 11 июля 2015, 19:09

      Я в курсе....имею в виду по результатам следующего сезона.

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