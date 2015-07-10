Полузащитник "Локомотива" Тарас Михалик близок к переходу в "Днепр". Football-ukraine.com сообщает, что игрок уже договорился о контракте с днепропетровским клубом.



В услугах Михалика заинтересован главный тренер днепропетровский команды Мирон Маркевич, который таким образом хочет усилить защитную линию команды. Сам Михалик, не имеющей стабильной игровой практики в "Локомотиве", также хотел бы вернуться на родину.О условиях перехода пока не сообщается.