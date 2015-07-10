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    Михалик близок к переходу в "Днепр"

    Полузащитник "Локомотива" Тарас Михалик близок к переходу в "Днепр". Football-ukraine.com сообщает, что игрок уже договорился о контракте с днепропетровским клубом.
    В услугах Михалика заинтересован главный тренер днепропетровский команды Мирон Маркевич, который таким образом хочет усилить защитную линию команды. Сам Михалик, не имеющей стабильной игровой практики в "Локомотиве", также хотел бы вернуться на родину.О условиях перехода пока не сообщается.

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    Источник: Football

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    10.07.2015 19:09
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 14 июля 2015, 16:40

      Поскорее бы. У меня всегда бомбит, когда он в составе)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 11 июля 2015, 06:08

      Пусть уходит лучше.

      0
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      Рейтинг: +257

      Alex-96 10 июля 2015, 23:05

      Михалик с трудом дотягивает до уровня нынешнего Локомотива, хотя сам этот уровень к моему большему сожалению не так и велик....

      0
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      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 10 июля 2015, 22:56

      всех пенсионеров в защиту решили собрать, хахахах

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 10 июля 2015, 22:28

      в карательный батальон днепр?

      1
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      Рейтинг: +243

      ukrab 10 июля 2015, 22:07

      хохола депортировать а там его в вермахт заберет порошка сала урине

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      Рейтинг: +923

      eaguar 10 июля 2015, 21:39

      Вперед Днепр .

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      Рейтинг: +923

      eaguar 10 июля 2015, 21:38

      Вперед Днепр .

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      Рейтинг: +342

      Jarvis 10 июля 2015, 20:25

      моя команда проиграла паоку 1-4, можно сообщить

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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > Jarvis 10 июля 2015, 22:04

      Перед тем как выйти в финал лиги европы, Днепр тоже непонятно кому летел на зимних сборах.

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      Рейтинг: +243

      ukrab > 10 seconds to stars 10 июля 2015, 22:08

      фуу паоку фууу

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 июля 2015, 20:11

      Пора на родину

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