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    "Наполи" покупает игрока "Удинезе" Аллана

    Футболист итальянского "Удинезе" Аллан, скорее всего. продолжит карьеру в "Наполи". Неаполитанцы заплатят за бразильца 10 миллионов евро. Кроме того, будут предусмотрены различные бонусные отчисления.

    В минувшем сезоне "Серии А" Аллан провел 35 матчей и однажды забил.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2015 08:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 11 июля 2015, 15:12

      Удинезе вполне млгли бы и ценник в 20 млн евро вывесить. Очень перспективный игрок.

      0
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      Рейтинг: +43

      Карпати1963 10 июля 2015, 09:30

      Удачі

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 июля 2015, 08:59

      Удачи Аллану

      0
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      Рейтинг: +607

      Bearded man 10 июля 2015, 08:42

      В минувшем сезоне "Серии А" Аллан провел 35 матчей и однажды забил.
      Источник: http://soccer.ru/news/435268.shtml

      В минувшем сезоне Примеры мексиканец провел 29 матчей и однажды забил.
      Источник: http://soccer.ru/news/435264.shtml
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      Может хоть речевые обороты менять будете?

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 10 июля 2015, 08:40

      очень выгодный трансфер. Парнишка по мнению многих хорош в отборе и классно поддерживает атаку. Не распиарен от того и стоимость такая.

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