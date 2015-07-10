Бэйл намерен в новом сезоне выиграть Лигу чемпионов

Футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл поделился некоторыми ожиданиями от грядущего сезона.



"Летний отпуск прошел замечательно. Теперь хочется, чтоб сезон побыстрее начался. Мы намерены выиграть Лигу чемпионов, которая станет для "Реала" одиннадцатой", - заявил валлиец.



Последний раз "сливочные" брали Кубок европейских чемпионов в прошлом году.



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