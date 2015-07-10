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    Бэйл намерен в новом сезоне выиграть Лигу чемпионов

    Футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл поделился некоторыми ожиданиями от грядущего сезона.

    "Летний отпуск прошел замечательно. Теперь хочется, чтоб сезон побыстрее начался. Мы намерены выиграть Лигу чемпионов, которая станет для "Реала" одиннадцатой", - заявил валлиец.

    Последний раз "сливочные" брали Кубок европейских чемпионов в прошлом году.

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    Источник: Twitter

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    10.07.2015 08:12
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    Комментарии109
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      Рейтинг: +35

      GadzhiDAG 12 июля 2015, 23:43

      Удачи!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +74

      Galaxy real way 11 июля 2015, 14:29

      Вперед Бэйл!

      1
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      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 10 июля 2015, 22:40

      шутник, петросян учил

      0
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      Рейтинг: +35

      GadzhiDAG > Quaresmа_7 4 декабря 2022, 11:33

      ты еще живой?)

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 10 июля 2015, 21:26

      способны. но не с Беней. от Бени жду только кошмара.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      лолос 10 июля 2015, 19:06

      Тогда надо менять клуб.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      GadzhiDAG > лолос 4 декабря 2022, 11:33

      как дела?

      0
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      Рейтинг: +25

      suyrax 10 июля 2015, 18:48

      Если Агуэро придет в Реал то 90% выиграете а если нет то прости

      0
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      Рейтинг: +35

      GadzhiDAG > suyrax 4 декабря 2022, 11:41

      ахах

      0
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 10 июля 2015, 16:48

      Намерен???
      Как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает.

      0
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 10 июля 2015, 16:48

      Бейл такой наивный)
      11-ю ЛЧ быть может лет через 11 выиграете

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      Рейтинг: +35

      GadzhiDAG > Lionel Messi-10 4 декабря 2022, 11:32

      ахахахахах

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      Рейтинг: +35

      GadzhiDAG > Lionel Messi-10 4 декабря 2022, 11:42

      в итоге еще 4 лч выиграл ахахахахахаххаха
      наивный

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 10 июля 2015, 16:23

      Перебьётся.Пускай в сборной пашет. а то новый Месси вырисовывается опять даже хуже.

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      Рейтинг: +178

      СR7 REAL CR7 10 июля 2015, 14:52

      ну,удачи!)

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