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    Станкович вошел в тренерский штаб "Интера"

    Известный в прошлом футболист миланского "Интера" Деян Станкович поделился своими эмоциями от того, что теперь стал одним из членов тренерского штаба команды.

    "Очень здорово вернуться сюда и начать работу. Верю, что и игроки, и болельщики будут заряжены энтузиазмом на протяжении очень долгого времени", - сказал серб.

    В период с 2004-го по 2013-й годы Станкович провел за черно-синих 231 игру и забил 29 мячей.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    09.07.2015 08:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 9 июля 2015, 23:48

      С возвращением домой Деян!И удачи тебе!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 17:51

      Станкович заслуживает большего.

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 9 июля 2015, 16:18

      Раком Станкович вошел в тренерский штаб "Интера", повернулся, они тоже раком стоят, "ну не ысарадип(читать с права на лево)?" - подумал Станкович Раком.

      0
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 9 июля 2015, 14:46

      мячей как-то мало забил,думал я на большее количество =/
      гол в ворота Дженоа до сих пор перед глазами =)

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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 9 июля 2015, 14:01

      С возвращением,Деки! Успехов на новом поприще!

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:39

      хорошо

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      Рейтинг: +27

      Sadjon 9 июля 2015, 10:37

      Тебе всегда рады......

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 июля 2015, 10:34

      Удачи.

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 9 июля 2015, 09:43

      Будет для него опыт.

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 9 июля 2015, 09:16

      Интер в новом сезоне может побороться за место в тройке.

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