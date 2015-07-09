Григорьев: "Надеюсь, смогу догнать трофеи"

Полузащитник московского "Локомотива" Максим Григорьев прокомментировал тот факт, что еще не имеет ни одного трофея в своем послужном списке.



"Что в "Ростов", что в "Локомотив" я пришел как раз после того, как они выиграли Кубок России. Надеюсь, у меня получится догнать трофеи. И очень скоро. Матч за Суперкубок России - отличная для этого возможность. К большой победе так близко я еще не был. Кроме того, меня ожидает большой вызов в виде Лиги Европы. Еврокубкового опыта у меня как такового нет. Разве что игра в прошлом году с "Трабзонспором" да выход против "Тоттенхэма" в "Спартаке" при Михаэле Лаудрупе", - сказал хавбек.



Матч за Суперкубок России состоится 12-го июля. Соперник "железнодорожников" - "Зенит".



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!