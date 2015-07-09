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    Григорьев: "Надеюсь, смогу догнать трофеи"

    Полузащитник московского "Локомотива" Максим Григорьев прокомментировал тот факт, что еще не имеет ни одного трофея в своем послужном списке.

    "Что в "Ростов", что в "Локомотив" я пришел как раз после того, как они выиграли Кубок России. Надеюсь, у меня получится догнать трофеи. И очень скоро. Матч за Суперкубок России - отличная для этого возможность. К большой победе так близко я еще не был. Кроме того, меня ожидает большой вызов в виде Лиги Европы. Еврокубкового опыта у меня как такового нет. Разве что игра в прошлом году с "Трабзонспором" да выход против "Тоттенхэма" в "Спартаке" при Михаэле Лаудрупе", - сказал хавбек.

    Матч за Суперкубок России состоится 12-го июля. Соперник "железнодорожников" - "Зенит".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2015 08:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 17:36

      Не догонять, а завоевывать нужно трофеи.

      1
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:37

      хорошо

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июля 2015, 11:13

      Настрой парня очень правильный.



      Будет хорошо, если команды постараются устроить стране праздник футбола хорошей игрой и высоким мастерством.

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      Рейтинг: +13

      Znatok 9 июля 2015, 10:47

      Максу надо очень солидно прибавить,что бы получить опыт Европы не со скамейки

      1
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      Рейтинг: +593

      112910415 9 июля 2015, 10:34

      не шибко вероятно

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      Рейтинг: +254

      Vector 9 июля 2015, 10:08

      Давайте, для начала, выступите в ЛЕ достойно...

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      Рейтинг: +68

      pashkov-vitaly2011 9 июля 2015, 10:02

      Пусть "Локомотив" постарается,"Зенит" нуждается в хорошем уроке,чтобы потом в течение сезона дурака не валял,а играл с полной отдачей...

      0
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      Рейтинг: +267

      Трезвый повар 9 июля 2015, 08:31

      Какие два классных гола положил Максим в ворота Спартака в прошедшем сезоне.Удачи ему в Локо)

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