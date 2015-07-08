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    Собственный стадион будет приносить "Милану" до 80 млн евро в год

    Вице-президент итальянского "Милана" Барбара Берлускони поделилась мыслями по поводу того, что ее клуб получил участок земли под строительство нового стадиона.

    "Это исторический шаг, это исторический день. Мы хотим сделать Милан похожим на Лондон. Стадион будет выполнять важнейшую экономическую функцию. Он будет приносить 50-80 миллионов евро в год. Эти деньги можно будет тратить на покупку футболистов", - сказала Берлускони.

    Согласно плану, новая арена должна быть сдана к началу сезона 2018/19.

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    Источник: Football Italia

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    08.07.2015 00:17
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +29

      Ki85 8 июля 2015, 23:02

      ну наконец то.. отлично!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 8 июля 2015, 18:09

      Давно пора.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      P4ELINE 8 июля 2015, 14:29

      Милану надо подсуетиться и нашего Венгера на время строительства себе взять. Думаю каждый год даже будите в ЛЧ попадать) Венгер умеет работать с игроками клуба при минимальных доходах на трансферы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:03

      хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Rechter 8 июля 2015, 10:40

      Нормуль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 8 июля 2015, 10:25

      федун люто завидует

      1
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      Рейтинг: +83

      frank555 8 июля 2015, 09:36

      Безусловно уникальный проект, который ждет большой успех, для клуба, города и туристов, ждем с нетерпением и сравниваем с нашими миллиардными никому не нужными долгостроями-распилами

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 08:30

      планы грандиозны!

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 июля 2015, 07:41

      Успехов Милану!

      1
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      Рейтинг: +662

      Triem 8 июля 2015, 07:37

      Очень надеюсь! Но главное что будет наконец своя арена без каких либо притязаний со стороны Интера!

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