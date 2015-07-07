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    "Бешикташ" начал переговоры по Ленсу

    Турецкий "Бешикташ" вступил в предварительные переговоры с киевским "Динамо" и с агентом Джермейна Ленса о трансфере голландского нападающего.

    Ранее киевский клуб отказал "Сандерленду" в трансфере Ленса.

    Как сообщает источник, игрок недавно присоединился к сборам команды в Австрии, задержавшись в отпуске по семейным обстоятельствам.

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    Источник: sport.ua

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    07.07.2015 16:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      polc75 7 июля 2015, 18:41

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

      0
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      Рейтинг: +10

      zeverum 7 июля 2015, 18:35


      Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma

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      Рейтинг: +242

      Andre2488 7 июля 2015, 16:50

      Не вариант, лучше в Киеве остаться, и ЛЧ на носу!

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 7 июля 2015, 16:37

      халва барбилона вискас бешикташ

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 7 июля 2015, 16:34

      Сколько дают? Он хоть симулянт и нытик но пока альтернативы ему не вижу.

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