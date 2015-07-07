"Бешикташ" начал переговоры по Ленсу

Турецкий "Бешикташ" вступил в предварительные переговоры с киевским "Динамо" и с агентом Джермейна Ленса о трансфере голландского нападающего.



Ранее киевский клуб отказал "Сандерленду" в трансфере Ленса.



Как сообщает источник, игрок недавно присоединился к сборам команды в Австрии, задержавшись в отпуске по семейным обстоятельствам.





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