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    "Амкар" разгромил венгерский клуб "Вашаш"

    Пермский "Амкар" в проведенном накануне контрольном матче крупно обыграл венгерскую команду "Вашаш".

    6 июля,. Зёхау (Австрия). Городской стадион.

    "Амкар" (Россия) - "Вашаш" (Венгрия) - 5:0 (4:0).

    Голы: 1:0 - Огуде, 6; 2:0 - Шаваев, 18; 3:0 - Пеев, 23; 4:0 - Прудников, 28; 5:0 - Курзенев, 80.

    "Амкар": Герус (Хомич, 46), Бутко (Придюк, 46), Белоруков (Зайцев, 46), Черенчиков (Арзуманян, 46), Занев (Джикия, 46), Пеев (Камболов, 46), Йовичич (Шаваев, 46), Огуде (Павленко, 46), Баланович (Идову, 46), Исаев, Прудников (Салугин, 46).

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    Источник: ФК «Амкар»

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    07.07.2015 00:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 7 июля 2015, 18:41

      Славик, чё ж ты не добавил, что 5й - аг, тк Курзенева в составе нет...))

      0
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      Рейтинг: +10

      Дауль 7 июля 2015, 12:29

      карбамидные вперед!
      только красные! только черные!
      ура!!!

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 7 июля 2015, 12:12

      Приятно видеть: Россия-Венгрия 5-0!!!:-)
      Жаль не везде так!:-(

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      Рейтинг: +392

      juventus186 7 июля 2015, 12:10

      Так-так
      Кто выиграл ближайшие товарищеские матчи: Терек, Амкар, Анжи, по-моему...
      Кто проиграл: Спартак, Рубин...

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 7 июля 2015, 11:15

      хорошо

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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 7 июля 2015, 10:57

      Гаш Мяш

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 7 июля 2015, 03:06

      Молодцы.

      Продолжайте в том же темпе!

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      Рейтинг: +514

      Amanreca 7 июля 2015, 01:21

      Вашашнули.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 7 июля 2015, 00:46

      когда то Вашаш был крут!

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      Рейтинг: +396

      Venezuela 7 июля 2015, 00:39

      Отличная тренировка, но состав не впечатляет. Давно такого скромного состава не было...

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