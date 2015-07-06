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    Ван Гаал: "Уважаю Месси за его скромность"

    Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал поделился своим мнением о футболисте испанской "Барселоны" Лионеле Месси.

    "Аргентинец показывает высочайший уровень игры практически в каждом матче, он постоянно хочет что-то доказать - в первую очередь самому себе. Несмотря на великий талант, Месси остается очень скромным. Мне это импонирует и заставляет его предельно уважать", - заявил голландец.

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.07.2015 23:25
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    Комментарии111
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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 7 июля 2015, 19:02

      у глоров опять очко горит

      0
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 7 июля 2015, 14:39

      В этом году ЗМ получит + выйграл ЛЧ (требл) более чем достаточно для него и его команде. А то что не выйграл в этом сезоне, выиграет в следующем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 7 июля 2015, 09:40

      Скромняга с 2-мя лишними ЗМ)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN > ANTI CULE 7 июля 2015, 11:30

      антипи-р появился ... пукан зашил или перес на ночь дал..

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      2000mm > ANTI CULE 7 июля 2015, 13:04

      У тебя на аватарке!

      10
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      Рейтинг: +39

      Hardskill > KATALONIAFAN 7 июля 2015, 19:09

      ты своим комментом обо**рал себя и барсу)

      1
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      Рейтинг: +319

      киэнджин > Hardskill 7 июля 2015, 22:32

      ты кто такой давай досвидания курица

      0
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE > KATALONIAFAN 8 июля 2015, 08:38

      Бомбит у вас чертей не по детский)))

      1
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE > 2000mm 8 июля 2015, 08:39

      Не путай берега мальчик!

      1
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      Рейтинг: +156

      2000mm > ANTI CULE 8 июля 2015, 15:01

      В зеркало себе это скажи, мальчик!
      Скромняга с 2-мя лишними ЗМ - это точно не Месси.

      0
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE > 2000mm 9 июля 2015, 09:29

      Сопляк,ты раз не знаешь когда и как"присудили"2 ЗМ гному)))

      0
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      Рейтинг: +156

      2000mm > ANTI CULE 9 июля 2015, 12:38

      Сопляк,ты раз не знаешь когда и как"присудили"2 ЗМ тёлочке Кристине)))

      0
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 7 июля 2015, 09:22

      Луи то точно знает, что Лионель лучший в мире, и останется таковым навсегда! Игру от него на мега-высочайшем уровне мы ждем еще лет минимум 10! Удачи Лионель, ты лучший футболист в истории! Главное больше трофеев с командой, спасибо за скромность и меньше травм!

      9
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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 7 июля 2015, 08:41

      Хорошие и правдивые слова.

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      Рейтинг: +77

      Truly 7 июля 2015, 08:30

      Скромненько так налоги не платил. Голубой воришка :)

      2
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 7 июля 2015, 06:46

      выскочки скромными не бывают))

      2
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      Рейтинг: +28

      bakinez > cska plus 7 июля 2015, 07:47

      а кто в твоём понимании не выскочка?из игроков цск

      3
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      Рейтинг: +369

      Грибовар > bakinez 7 июля 2015, 08:01

      В ЦСКА нет выскочек!!!

      0
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      Рейтинг: +81

      yarukua > Грибовар 7 июля 2015, 09:36

      Чего только Дзагоев стоит. Не в обиду

      3
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      Рейтинг: +369

      Грибовар > yarukua 7 июля 2015, 20:04

      А что с ним не так?))

      0
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      Рейтинг: +81

      yarukua > Грибовар 7 июля 2015, 23:50

      Было бы все хорошо был бы замечательным футболистом

      0
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      Рейтинг: +923

      БарсаДав 7 июля 2015, 06:35

      Незнаю какой он там скромный, но:

      Лионель оскорбил Арбелоу на стоянке в присутствии его беременной жены и ребенка.
      Пинал мячом в пожилых болельщиков Реала.
      Из-под тишка сзади бил соперников за что неоднократно получал удаления.

      Разве такого человека можно назвать скромным?

      5
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      Рейтинг: +66

      Murad0202 > БарсаДав 7 июля 2015, 08:24

      Что было на стоянке ни кто не знает, не факт что Арбелоа не сам его спровоцировал.
      Пинал мячом по пожелым людям -ахахах, тут ты насмешил. Месси разозлившись своей игрой явно хотел ударить мячом по щитку, но попал в людей (и там были не только пожилые).
      Пинать соперника сзади - покажи мне хоть одного игрока высокого уровня, кому не приходилось бить кого нибудь по ногам хотя бы пару раз за карьеру? Это эмоции и чисто игровые ситуации, если конечно это происходит очень редко как в случае Месси.

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      Рейтинг: +370

      Apsny > БарсаДав 7 июля 2015, 12:21

      Происки журналюг для таких масс как ты.

      2
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      Рейтинг: +923

      БарсаДав > Murad0202 7 июля 2015, 13:21

      1. Весь мир знает что было. Жена Арбелоа дала интервью. Только персофаны гнома не знают.
      2. Если он не хотел пинать в людей то извирился бы.
      3. Пирло, Гиггз, Рауль, Иньеста... мне продолжать? Или ты персофанище уже закрыл лицо ладошками?

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      Рейтинг: +325

      da da da > БарсаДав 7 июля 2015, 13:29

      Гиггз мало того что игроком был не ахти каким,так и сам по себе довольно мерзкая личность.

      4
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      Рейтинг: +923

      БарсаДав > da da da 7 июля 2015, 13:36

      Балаболище коль ты не хочешь лишний раз подтвердить свое имя предоставь доказательства кого бил Гиггз на футбольном поле? Не можешь - балабол.

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      Рейтинг: +325

      da da da > БарсаДав 7 июля 2015, 13:38

      а кого Месси бил на футбольном поле?и при тут вообще били или не бил,я говорю как о личности.

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      Рейтинг: +593

      112910415 7 июля 2015, 05:30

      примерно так

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      Рейтинг: +113

      FC BARCE-10-NA 7 июля 2015, 04:50

      Месси величайший игрок современности.Также он ещё и командный игрок,который будет ставить новые рекорды.Барселона сейчас самая сплочённая команда.

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