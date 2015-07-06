Ван Гаал: "Уважаю Месси за его скромность"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал поделился своим мнением о футболисте испанской "Барселоны" Лионеле Месси.



"Аргентинец показывает высочайший уровень игры практически в каждом матче, он постоянно хочет что-то доказать - в первую очередь самому себе. Несмотря на великий талант, Месси остается очень скромным. Мне это импонирует и заставляет его предельно уважать", - заявил голландец.



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