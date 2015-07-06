Исполком РФС, скорее всего, состоится 14 июля

Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян назвал предположительную дату проведения исполкома организации, на котором должен быть решен вопрос о лимите на легионеров в РФПЛ.



«Предварительная дата исполкома уже установлена. Завтра она будет официально утверждена – сразу, как будет утрясена с РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ. 14 июля – оптимальная дата, по моему мнению. Скорее всего, на ней и остановимся», – сказал функционер.



Напомним, что старт РФПЛ намечен на 17 июля.



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