Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Исполком РФС, скорее всего, состоится 14 июля

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян назвал предположительную дату проведения исполкома организации, на котором должен быть решен вопрос о лимите на легионеров в РФПЛ.

    «Предварительная дата исполкома уже установлена. Завтра она будет официально утверждена – сразу, как будет утрясена с РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ. 14 июля – оптимальная дата, по моему мнению. Скорее всего, на ней и остановимся», – сказал функционер.

    Напомним, что старт РФПЛ намечен на 17 июля.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2015 19:29
    Рекомендуем
    Комментарии (19)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    жменя семечек
    1436201738
    да симонян сам как легионер
    Ответить
    spilo
    1436202350
    Времени у них не было, понимаешь.
    Ответить
    vashinin
    1436202935
    отдыхайте, загорайте, к сентябрю разберетесь, потом останется признавать нарушения за превышение задним числом.
    Ответить
    фанат джигурды
    1436203029
    опа, Джигурда!!! а до этого возможности заседать и решать не было)))
    Ответить
    pif57
    1436203858
    Дата ладно, что с лимитом будет?
    Ответить
    mat73
    1436203943
    Как в той песне - \"Я оглянулся посмотреть, Не оглянулась ли она, Чтоб посмотреть не оглянулся ли я!\"
    Ответить
    Блоссия
    1436206370
    Можно и 17 июня собраться. Заодно и первый матч посмотреть. Удивительная нерасторопность Исполкома и наплевательское отношение к клубам.
    Ответить
    mweuo
    1436206955
    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma
    Ответить
    Великолепный
    1436212722
    затянулась мыльная опера))
    Ответить
    ologreds
    1694997659
    numo434960
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+