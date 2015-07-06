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    Луиш Нани подписал контракт с "Фенербахче"

    Футболист сборной Португалии Луиш Нани подписал контракт с турецким "Фенербахче".

    Контракт рассчитан на 3 года. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро.

    Португальский полузащитник с 2007 года играл в "Манчестер Юнайтед", прошлый сезон он провел в аренде в лиссабонском "Спортинге". Игрок сыграл в 27 матчах чемпионата Португалии и забил 7 голов.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2015 15:32
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +95

      Apxangel 7 июля 2015, 19:02

      "новый роналду" сбежал от манковских... фенер хоть в лч играет стабильно...

      0
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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 7 июля 2015, 17:39

      Увы, Нани так и остался вечно перспективным. Спасибо за все и удачи в дальнейшем!

      0
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 6 июля 2015, 19:47

      Турция лучше, чем МЛС или Китай. Удачи!

      0
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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 6 июля 2015, 19:11

      Добро пожаловать в наш дом

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 6 июля 2015, 18:36

      Молодец.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 июля 2015, 18:13

      Ван Перси,Нани, Подольски...Роналдиньо на подходе.И все в турцию.

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      Рейтинг: +404

      flirt 6 июля 2015, 17:59

      удачи в Турции.. GGMU

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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 6 июля 2015, 17:23

      Свалил от позорных ччертей. А скамовская бестоллкковщина пророчила ему большое будущее) ахаха далллбаёббы черти).

      0
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      Рейтинг: +207

      champions 20 > Это_же_Энфилд 6 июля 2015, 17:53

      Ты недоношенный…не убеждай меня в обратном

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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд > champions 20 6 июля 2015, 18:03

      завали своё помойное дупплецо переросток бестолковый.

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      Рейтинг: +207

      champions 20 > Это_же_Энфилд 6 июля 2015, 18:11

      Не обобщай и не суди по себе.Если у тебя рабочее дупло- это твой выбор.Это ваша проблема глоров ВРОТатуев. В отличии от вас болелы мю натуралы.
      Забейся в угол и поплачь, это ваша тяжкая доля ВРОТатуев

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      Рейтинг: +95

      RMUKMU > Это_же_Энфилд 6 июля 2015, 23:19

      Вспомни про трофеи Ливерпуля за последние 30 лет, забейся в угол и поплачь.

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      Рейтинг: +95

      Apxangel > RMUKMU 7 июля 2015, 19:04

      потеряйся молокосос... в школе будешь указывать... первоклашкам...

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      Рейтинг: +923

      БарсаДав 6 июля 2015, 17:05

      Удачи Нани. Он был бойцом. Чемпион АПЛ и ЛЧ. В отличии от некоторых)

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      Рейтинг: +169

      Mr_Tim 6 июля 2015, 16:49

      Надежд на него не было уже давно! успешных игр в новом клубе ему.

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