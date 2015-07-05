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    "Интер" включился в борьбу за Моутиньо

    По сообщениям французской прессы, полузащитник "Монако" Жоао Моутиньо находится в сфере пристального внимания миланского "Интера". Итальянцы хотят приобрести португальца вместо сорвавшегося трансфера Жилберта Имбула, который предпочел "нерадзурри" "Порту". Напомним, что в числе претендентов на Моутиньо входят также "Зенит" и "Арсенал", которым, предполагается, "Интер" проигрывает в финансовом плане.

    Несколько дней назад один из игроков "Монако" уже перешел в "Интер" - Жоффри Кондогбиа.

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    Источник: «Советский спорт»

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    05.07.2015 22:27
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:57

      Зениту нужно спешить.

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 6 июля 2015, 14:15

      Daily Mirror утверждает, что Шакири не хочет ехать в «Сток», который им очень интересуется, а намерен доказать свою необходимость «Интеру», о чем заявил Роберто Манчини.

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 07:52

      Зеня баблом перебьет змеюк, а пушкарям не нужен он.

      0
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      Рейтинг: +22

      ван дер сар навсегда 6 июля 2015, 06:12

      да успокойся интер итак набрал много игроков о дайте зениту хоть кого-то купить нормального! !!) админы верните соккер!

      0
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 6 июля 2015, 05:38

      Уйдите с дороги ЗЕНИТА !!!

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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 6 июля 2015, 00:02

      Зачем нам этот старичок,когда на подходе Салах.

      0
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 5 июля 2015, 23:20

      Куда вам,щеглы,с мешком тягаться?Они за эту 30ти летнюю звезду 45 мультов отвалят и вы будете бамбук курить)

      1
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      Рейтинг: +607

      Bearded man > RussianHorse 5 июля 2015, 23:55

      Если лимит сделают 5+6, то могут брать, потому что Зенит откажется.

      1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 5 июля 2015, 23:16

      фу! зачем ему этот отстой?

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 5 июля 2015, 23:08

      Скупают Монако по частям.

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 5 июля 2015, 23:05

      Жоао Моутиньо в ближайшее время может перейти в «Зенит»

      03.07.2015, 13:01 | «Газета.Ru»
      Португальский полузащитник «Монако» Жоао Моутиньо в ближайшее время может перейти в «Зенит», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

      «Тренеру «Зенита» Виллаш-Боашу удалось уговорить Моутиньо перейти в российский клуб. Сделка может быть завершена в ближайшее время», — сообщил источник.

      Отметим, что Моутиньо играл под руководством Виллаш-Боаша в «Порту» в сезоне-2010/11.

      Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу.

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