"Интер" включился в борьбу за Моутиньо

По сообщениям французской прессы, полузащитник "Монако" Жоао Моутиньо находится в сфере пристального внимания миланского "Интера". Итальянцы хотят приобрести португальца вместо сорвавшегося трансфера Жилберта Имбула, который предпочел "нерадзурри" "Порту". Напомним, что в числе претендентов на Моутиньо входят также "Зенит" и "Арсенал", которым, предполагается, "Интер" проигрывает в финансовом плане.



Несколько дней назад один из игроков "Монако" уже перешел в "Интер" - Жоффри Кондогбиа.



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