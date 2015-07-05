Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент и тренер загребского "Динамо" взяты под стражу

    Президент загребского "Динамо" Здравко Мамич и его брат Зоран, являющийся тренером команды, на месяц заключены под стражу. Они оба проходят по делу о взяточничестве, неуплате налогов и других финансовых преступлениях. Правоохранительные органы мотивируют свое решение тем, что Мамичи могут оказать влияние на свидетелей и до суда их следует держать именно под этой мерой пресечения. В "Динамо" постановление не считают правомерным.

    В данном деле есть и другие известные подозреваемые - например, исполнительный директор Хорватского футбольного союза Дамир Врбанович.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 21:33
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:52

      Пока что подозреваемые...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 6 июля 2015, 10:56

      Даже тут [Динамо] с деньгами жульничает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 6 июля 2015, 10:29

      Прочитав заголовок, вначале даже успел испугаться, про московское подумал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 6 июля 2015, 05:28

      Борьба за справедливость? Сомневаюсь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Гуливер 6 июля 2015, 01:10

      Динамо тут как-тут прям секта мировая

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +157

      Rechter > Гуливер 6 июля 2015, 11:18

      [Динамо]соны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 5 июля 2015, 23:11

      ждем арестов их московских коллег!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      РЭП НИГГА 5 июля 2015, 22:34

      ЗАГРЕБли,называется

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 5 июля 2015, 22:09

      Опа, мусора

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      ANJI 0552 5 июля 2015, 22:06

      когда же прочитаю подобную новость про наших аферистов в РФС!? эХ РОССИЯ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      No problem 5 июля 2015, 21:57

      Ставлю на УДО

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11