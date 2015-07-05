Президент и тренер загребского "Динамо" взяты под стражу

Президент загребского "Динамо" Здравко Мамич и его брат Зоран, являющийся тренером команды, на месяц заключены под стражу. Они оба проходят по делу о взяточничестве, неуплате налогов и других финансовых преступлениях. Правоохранительные органы мотивируют свое решение тем, что Мамичи могут оказать влияние на свидетелей и до суда их следует держать именно под этой мерой пресечения. В "Динамо" постановление не считают правомерным.



В данном деле есть и другие известные подозреваемые - например, исполнительный директор Хорватского футбольного союза Дамир Врбанович.



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