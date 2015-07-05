Блаттер: "Чемпионат мира в Катаре - результат давления Саркози и Вульфа"

Президент ФИФА Зепп Блаттер обвинил Николя Саркози и Кристиана Вульфа в попытках повлиять на результаты выбора хозяйки ЧМ-2022 года. 2 декабря 2010 года исполком ФИФА доверил право проведения чемпионата Катару.



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"Президенты Франции и Германии оказывали давление на своих представителей в ФИФА, чтобы те голосовали за Катар. Мне кажется, что люди принявшие такое решение должны взять ответственность за него. Многие немецкие кампании имели свое представительство в Катаре еще задолго до голосования" - сообщил Блаттер.