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    Блаттер: "Чемпионат мира в Катаре - результат давления Саркози и Вульфа"

    Президент ФИФА Зепп Блаттер обвинил Николя Саркози и Кристиана Вульфа в попытках повлиять на результаты выбора хозяйки ЧМ-2022 года. 2 декабря 2010 года исполком ФИФА доверил право проведения чемпионата Катару.

    "Президенты Франции и Германии оказывали давление на своих представителей в ФИФА, чтобы те голосовали за Катар. Мне кажется, что люди принявшие такое решение должны взять ответственность за него. Многие немецкие кампании имели свое представительство в Катаре еще задолго до голосования" - сообщил Блаттер.

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    Источник: Sports.ru

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    05.07.2015 11:35
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    Комментарии78
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 13:07

      Видимо, начали прессовать аксакала мирового футбола...

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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 6 июля 2015, 07:41

      да не проведет гатар чм
      отберут у него
      за семь лет много чего изменится
      игил, агрессия против йемена, иран станет [Мат запрещен, читайте правила! ]..тее, израиль о себе напомнит, амеры регион кинут и будет большая заварушка в аравийском полуострове, тогда им уже не до футбола будет
      а в конгрессе фифа 2021 тихо без проволочек передадут чм австралии, как представителю афк

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      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор 5 июля 2015, 21:34

      старый жлобина все никак не успокоится

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      Рейтинг: +50

      Viktor41 5 июля 2015, 21:32

      Привлечь их за коррупцию.

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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 5 июля 2015, 21:31

      Отставка Блаттера разельтат давления наглых америкосов

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 20:32

      Кто старое помнет, тому глаз вон!

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      Рейтинг: +123

      LAKZ 5 июля 2015, 20:00

      как все боятся пиндосов. эту кучу англичан,негров,латиносов и прочих

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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 19:53

      детектор лжи - и пускай про всех рассказывает!

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 5 июля 2015, 18:37

      во всем виноваты все )))

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 5 июля 2015, 18:32

      Зря Блатера схватили за старческую попу - сдаст теперь всех с потрохами начиная с Кореи-Японии 2002

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