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    Бартомеу считает, что Лапорта вредит "Барселоне"

    Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу обвинил бывшего бывшего главу клуба Жоана Лапорту в подрыве имиджа сине-гранатовых. В преддверии президентских выборов тот обвинил нынешнее руководство в коррупции.

    "Лапорта может обвинять меня лично, но критиковать клуб я ему не позволю. Клуб действительно был обвинен в финансовых нарушениях, но это не коррупция. Лапорта вредит "Барселоне" и призываю его немедленно остановиться."

    Напомним, на 18 июля намечены выборы президента "Барселоны" а в числе пяти претендентов на должность есть фамилии Лапорты и Бартомеу.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 09:57
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +20

      Chak-Norris 6 июля 2015, 13:26

      Ну как-же без предвыборчей баталии,оно всегда так,не большая словестная войнушка никогда не помешает?!Ну ничего,в конце все замнут,забудут и станут лучшими друзьями.Удачи Барсе!

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 12:54

      Льётся грязь, падальщики рядом...

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 5 июля 2015, 20:27

      Обычная предвыборная возня

      1
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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 5 июля 2015, 17:33

      Конечно вредит! Ведь Барса в этом году ничего не выиграла)) Короче, хочет на его место старый черт, огонь разжигает)))

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      Рейтинг: +923

      БарсаДав 5 июля 2015, 14:42

      А зачем им президент? У них же есть Лионель Платини, он всем управляет.

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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 5 июля 2015, 13:46

      Все они там коррупционеры. Один не лучше другого.

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      Рейтинг: +25

      suyrax 5 июля 2015, 13:04

      Ляпорт ВОР

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      Рейтинг: +128

      ArtNow 5 июля 2015, 13:01

      Ну а что он ещё мог сказать? Лапорта лучше меня, выберите его?))) Я всё же за Лапорту.

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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 5 июля 2015, 12:08

      Бартомео выйграет ....

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > KATALONIAFAN 5 июля 2015, 14:18

      Проиграет. Он коррупционер и из-за него одни скандалы в клубе и вор. Лапорта тоже вор но при нём не было никаких скандалов. Клуб развалиться если так дальше будет и этот еврей Бартоломеу будет управлять им.

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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN > AlexanderP622 5 июля 2015, 17:48

      дэээ видем как он разваливается ... успешный президент и акционер барселонского клуба...

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > KATALONIAFAN 5 июля 2015, 23:56

      Развалит клуб он коррупционер. Вот увидишь.

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      Рейтинг: +260

      Воин трои 5 июля 2015, 11:56

      На войне как на войне

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