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    "Интер" и "Легия" согласовали трансфер Дуды

    Полузащитник "Легии" Ондрей Дуда перейдет в "Интер". Сумма сделки составит пять миллионов евро, но предусматривает различные бонусы.

    "Я очень рад, что клубы договорились о моем переходе. Это шанс испытать себя на более высоком уровне. Я всерьез намерен выиграть конкуренцию за место в составе", – сказал Дуда.

    20-летний словацкий игрок подпишет с «Интером» контракт на пять лет.

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    Источник: Football Italia

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    04.07.2015 15:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +42

      alboro 4 июля 2015, 19:00

      мода на словаков

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 4 июля 2015, 18:24

      Судя по нарезкам очень перспективный парень Дуда,успехов в Интере!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 17:31

      Это вам не на дуде играть!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 4 июля 2015, 17:07

      Интер подписал президента Польши)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www > Juventus21 4 июля 2015, 17:34

      На сегодняшний день действующим президентом Польши является Бронислав Коморовский...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Sevastopol-www 4 июля 2015, 19:57

      Похоже срок его полномочий будет продлён. Дуда переходит в Интер)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 17:02

      Будем следить...

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 4 июля 2015, 16:10

      интер позорит имидж итальянского футбола.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 4 июля 2015, 16:04

      Тохир все таки вложился в Интер.

      1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 4 июля 2015, 15:53

      Перестройка еще та...что и ожидалось.

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