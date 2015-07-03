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    "Крылья Советов" планируют пригласить бывшего тренера Куртуа

    Самарские "Крылья Советов" в ближайшее время должны пополнить свой тренерский штаб бельгийским специалистом по работе с вратарями. Им, предположительно, станет недавно уволенный из "Генка" Ги Мартенс, который проработал с этим клубом 25 лет. Поговаривают, что именно Мартенс открыл талант нынешнего вратаря "Челси" Тибо Куртуа.

    Отметим, что самарскую команду возглавляет также бельгиец Франк Веркаутерен.

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    Источник: Twitter

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    03.07.2015 09:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +44

      ManKUNIANUS 3 июля 2015, 21:23

      Приятно видеть, что крылья советов встрепенулись и теперь планируют бороться за самые высокие места! Удачи Самаре!

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:53

      Сильный тренер вратарей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +268

      eugen-han 3 июля 2015, 13:29

      вполне возможно,что это так после заявления веркаутерена о его желании видеть в команде пять вратарей,но не совсем понятно,чем не угодил нынешний тренер,который наверняка обходился клубу куда дешевле,или всё же наоборот - теперь из европы готовы ехать в Россию работать за рубли - очень антересно.

      0
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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 3 июля 2015, 12:13

      А еще лучше бы самого Тибо пригласили бы.

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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 3 июля 2015, 11:29

      Пускай помогает.

      0
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      Рейтинг: +60

      Shaft 3 июля 2015, 11:00

      Лучше тренеров качественных привозить и играть своей молодежью, чем накупать негрил и братьев с балканского полуострова. Крылышки молодцы

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 июля 2015, 09:56

      Надолго ли?

      0
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      Рейтинг: +67

      Zely 3 июля 2015, 09:40

      Крылышки раньше крепким клубом был, как они так сдулись!

      0
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      Рейтинг: +124

      обломов > Zely 3 июля 2015, 10:17

      Когда в карманах как у латыша,Х да душа- не пожируешь как Зенит !

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      Рейтинг: +18

      postkriptum > Zely 3 июля 2015, 10:19

      Деньги сейчас решают всё,спонсора нет,администрации тоже это не надо

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 09:36

      кому он откроет талант в КС!

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