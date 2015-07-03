"Крылья Советов" планируют пригласить бывшего тренера Куртуа

Самарские "Крылья Советов" в ближайшее время должны пополнить свой тренерский штаб бельгийским специалистом по работе с вратарями. Им, предположительно, станет недавно уволенный из "Генка" Ги Мартенс, который проработал с этим клубом 25 лет. Поговаривают, что именно Мартенс открыл талант нынешнего вратаря "Челси" Тибо Куртуа.



Отметим, что самарскую команду возглавляет также бельгиец Франк Веркаутерен.



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