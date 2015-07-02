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    Олег Яровинский: "Работа по поиску нападающего для ЦСКА идет"

    Руководитель селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский сообщил, что "армейцами" ведется активная работа по поиску нападающего, о необходимости которого говорил ранее тренер команды Леонид Слуцкий.

    "Леонид Слуцкий заявил о том, что самой актуальной позицией для команды на трансферном рынке является нападающий? Работа идёт – это всё, что я могу сказать на данном этапе. Пока, разумеется, без фамилий и без конкретики. В прессе то и дело появляется информация о возвращении в стан «армейцев» Сейду Думбия? Не готов это как-то комментировать. Мы вообще никакие газетные фамилии не комментируем. Ещё раз повторю, работа идёт!", – сказал Яровинский в беседе с корреспондентом eurofootball.ru.

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    Источник: Euro-football.ru

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    02.07.2015 15:17
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    Комментарии116
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      Рейтинг: +25

      Чёрный Экономист 4 июля 2015, 14:11

      а чем Кержаков не вариант? Российский паспорт,да и игрок не плохой

      0
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 3 июля 2015, 18:06

      аршавина с кержом я щитаю в цск лутше к мусе помоем самое то будет к еременко тоже

      0
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 3 июля 2015, 12:09

      Что касается селекции вообще,то там в большей или в меньшей степени случаются ошибки.В случае с селекцией ЦСКА - в наименьшей.

      2
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 3 июля 2015, 11:06

      Я уже нашел нападающего, но ЦСКА его не купит:(

      1
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      Рейтинг: +138

      Слуцкий > Павлюченко 13 3 июля 2015, 15:05

      кто же?

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Слуцкий 3 июля 2015, 16:33

      Мбенге из Терека!

      0
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      Рейтинг: +138

      Слуцкий > Павлюченко 13 13 июля 2015, 21:25

      а вам в напы переходит сам величайший из всех великий Мусса-Думбия из ростова самого на Дону

      0
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      Рейтинг: +167

      Мигалков 3 июля 2015, 09:15

      Не надо было Думбия отдавать. Жадность пораждает бедность, в случае с ЦСКА бедность в результатах.

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Мигалков 3 июля 2015, 10:46

      Думбию продали правильно - последнее время больше лечился, чем играл. А так хоть деньги заработали. Вот с Витиньо, конечно, косяк получился.

      3
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС > Мигалков 3 июля 2015, 12:00

      Никакой бедности в результатах нет и в помине.Второе место - конечно не первое,но и выступила наша команда в этом сезоне достойно.

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      Рейтинг: +167

      Мигалков > ОЛЛС 3 июля 2015, 13:04

      День добрый. Второе место в ЧР безусловно достойный результат. Но по сравнению с феерией двух последних лет, когда ЦСКА выигрывал все в России..
      А нападающий серьезного уровня вам очень нужен. Поэтому и считаю продажу Думбии ошибкой, даже не смотря на его проблемы со здоровьем.

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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС > Мигалков 3 июля 2015, 13:28

      Добрый день!Не каждый год подряд чемпионства бывают.:)
      По поводу Думбии - полностью с Вами согласен!

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      Рейтинг: +129

      DAD81 3 июля 2015, 00:46

      Найдут. Как пить дать!

      1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 2 июля 2015, 22:52

      да пока наша селекция редко подводила , особенно нравится профессионализм , что нет утечки слуход до начала переходов

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      Рейтинг: +66

      кра-син 2 июля 2015, 22:50

      Думбия вряд ли вернется,но думаю найдут не хуже.

      2
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 2 июля 2015, 22:47

      Ждите, ждите чуда. Только Гинеру бюджетик то раза в три сократят. У Газпрома и татов нынче тоже карман не бездонный.

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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС > Супервайзер 3 июля 2015, 11:58

      Это вам чуда надо ждать,после всех ваших "выступлений" в последние пятнадцать лет.Вроде бы и бюджет у вас вполне удовлетворительный,а толку-то.Бегут от вас тренеры и игроки,чтобы после вас титулы и чемпионства получить в других клубах.
      Кто бы говорил,но только не ты - счетовод.:))

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      Рейтинг: +886

      Великолепный 2 июля 2015, 21:43

      Олег Яровинский: "Работа по поиску нападающего для ПЯТИКРАТНОГО ЧЕМПИОНА РОССИИ ЦСКА идет"

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