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    Sportbox.ru может прекратить свое существование

    Судьба популярного спортивного портала Sportbox.ru зависит от решения руководства нового телеканала «Спорт Плюс», который начнет вещание на частотах «России 2» с 1 сентября этого года.
    Журналист КХЛ ТВ Никита Коротеев в своем твиттере пишет о возможном закрытии портала: «Кроме Дирекции спортивных программ (всего 460 сотрудников), закроют и Sportbox.ru. Будет ли «Газпром-Медиа» создавать новый сайт, пока непонятно».
    Кроме того, в твиттере высказался и выпускающий редактор сайта Арсений Пиганов: «Будем верить, что «Спорт Плюс» все-таки возьмет под свое крыло СБ. Переехать в Останкино было бы здорово».
    Ранее комментатор «России 2» Александр Неценко сообщил, что стало известно об увольнении всех сотрудников спортивного отдела ВГТРК. Однако точной информации о новом телеканале, который будет запущен при помощи холдинга «Газпром-Медиа», и его сотрудниках, а также о будущем портала sportbox.ru пока нет.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Eurosport.ru

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    02.07.2015 12:59
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    Комментарии (155)
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    Bus-driver
    1435862150
    Стогниенко надо на нтв плюс переходить. Самый норм каментер. Ну еще Розанов. От Елагина спать охота че то под нос себе бубнит вечно.
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    kupryaev
    1435862271
    Было бы жаль если их в старом формате прикрыли -сейчас не пойми что стало,как впрочем и со многими ресурсами(евроспорт например)-не понимаю зачем так неумело модернизировать ресурсы ,если люди привыкают к знакомому формату??
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    Sevastopol-www
    1435863261
    \"Подарок\" к празднику...
    Ответить
    Cool-Kurt Angle
    1435864247
    стабильно не живется
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    RMUKMU
    1435864422
    Какого чёрта, это значит, что Формула 1 останется только на Спорт 1. Я с этим категорически не согласен.
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    laim2
    1435869748
    Появится что-то другое, вряд ли спортивная ниша будет пустовать
    Ответить
    311
    1435873326
    Ну значит и хоккей на сопки перекочует. Футбола то давно уже нет.
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    JOZEPPO MILANSKY
    1435900168
    да че хоите делайте ...гардоны! ЛЧ покажите лучше по нормальному каналу. этот нтв не всегда под рукой
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    Павлюченко 13
    1435911522
    Бубнов без работы останется:)
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    ologreds
    1694997683
    numo434591
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