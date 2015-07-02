Sportbox.ru может прекратить свое существование

Судьба популярного спортивного портала Sportbox.ru зависит от решения руководства нового телеканала «Спорт Плюс», который начнет вещание на частотах «России 2» с 1 сентября этого года.

Журналист КХЛ ТВ Никита Коротеев в своем твиттере пишет о возможном закрытии портала: «Кроме Дирекции спортивных программ (всего 460 сотрудников), закроют и Sportbox.ru. Будет ли «Газпром-Медиа» создавать новый сайт, пока непонятно».

Кроме того, в твиттере высказался и выпускающий редактор сайта Арсений Пиганов: «Будем верить, что «Спорт Плюс» все-таки возьмет под свое крыло СБ. Переехать в Останкино было бы здорово».

Александр Неценко сообщил, что Ранее комментатор «России 2»сообщил, что стало известно об увольнении всех сотрудников спортивного отдела ВГТРК . Однако точной информации о новом телеканале, который будет запущен при помощи холдинга «Газпром-Медиа», и его сотрудниках, а также о будущем портала sportbox.ru пока нет.