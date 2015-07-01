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    Агенты Льоренте предложили клиента "Милану"

    Нападающий туринского "Ювентуса" Фернандо Льоренте может пополнить ряды "Милана". Особенно за это ратуют агенты игрока, которые уже предложили красно-черным приобрести клиента. Примерная стоимость возможной сделки - 9 миллионов евро. Испанский форвард не входит в планы главного тренера "бьянконери" Массимилиано Аллегри, поэтому клуб не будет препятствовать уходу футболиста. Правда, пока что и сам "Милан" не спешит покупать Льоренте.

    В прошлом сезоне испанец в 45-и матчах забил 9 голов.

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    Источник: Tuttosport

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    01.07.2015 11:42
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +166

      кермет 2 июля 2015, 13:35

      такое бревно можно втюхать толка бибилану квеее

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 2 июля 2015, 05:16

      а что? Льоренте еще поиграет! в этом году у него не было вариантов.

      0
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      Рейтинг: +46

      Karakas 1 июля 2015, 20:53

      Кому нибудь впарят но не милану

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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 1 июля 2015, 19:57

      Галлиани разозлился

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      Рейтинг: +40

      Gannibal45 1 июля 2015, 19:12

      не сумел ничего показать в Юве, интересно зачем он Милану, вроде Бакку взяли, не считая тех что еще в составе есть

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      Рейтинг: +40

      Gannibal45 > 1 июля 2015, 22:05

      не спорю, но и сказать что удивил не могу, мне кажется он был способен на большее, но видимо то что его в Атлетике сгноили сыграло свою роль,Мората справедливо выиграл у него конкуренцию, хотя справедливо будет сказать что Льоренте под модель игры Конте подходил больше чем под Аллегри

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      Рейтинг: +39

      lawr19730 1 июля 2015, 16:34

      Норм,потом в Аренду возьмём,и Как С МАтри Получится,у Милана походу бараны в р-------ве сидят)))))Хотя про Галла такое никогда не думал)))))

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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:33

      Бревно всегда можно найти...

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      Рейтинг: +29

      Ki85 1 июля 2015, 15:27

      не надо такого счастья)

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      Рейтинг: +13

      Spartak537 1 июля 2015, 15:25

      Пусть переходит лучше

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      Рейтинг: +44

      invite yupi 1 июля 2015, 14:59

      Еще одно бревнище

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