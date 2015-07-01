Агенты Льоренте предложили клиента "Милану"

Нападающий туринского "Ювентуса" Фернандо Льоренте может пополнить ряды "Милана". Особенно за это ратуют агенты игрока, которые уже предложили красно-черным приобрести клиента. Примерная стоимость возможной сделки - 9 миллионов евро. Испанский форвард не входит в планы главного тренера "бьянконери" Массимилиано Аллегри, поэтому клуб не будет препятствовать уходу футболиста. Правда, пока что и сам "Милан" не спешит покупать Льоренте.



В прошлом сезоне испанец в 45-и матчах забил 9 голов.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!