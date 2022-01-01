Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры Стадионы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей Черногория. Первая Лига 2025-2026

Черногория. Первая Лига (2025/2026), Финал Таблица
29 мая, 19:00
Езеро
3 : 0
Искра
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 36 тур Таблица
24 мая, 21:00
Арсенал Тив
1 : 4
Младость Донья-Горица
Завершен
24 мая, 21:00
Бокель
1 : 0
Дечич
Завершен
24 мая, 21:00
Езеро
0 : 2
Морнар
Завершен
24 мая, 21:00
Петровац
1 : 1
Будучность
Завершен
24 мая, 21:00
Сутьеска
1 : 3
Единство Биело-Поле
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 35 тур Таблица
20 мая, 21:00
Будучность
2 : 1
Бокель
Завершен
20 мая, 21:00
Дечич
1 : 2
Арсенал Тив
Завершен
20 мая, 21:00
Единство Биело-Поле
2 : 0
Езеро
Завершен
20 мая, 21:00
Младость Донья-Горица
0 : 1
Сутьеска
Завершен
20 мая, 21:00
Морнар
1 : 1
Петровац
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 34 тур Таблица
16 мая, 21:00
Бокель
3 : 0
Арсенал Тив
Завершен
16 мая, 21:00
Будучность
0 : 0
Морнар
Завершен
16 мая, 21:00
Езеро
2 : 2
Младость Донья-Горица
Завершен
16 мая, 21:00
Петровац
1 : 0
Единство Биело-Поле
Завершен
16 мая, 21:00
Сутьеска
3 : 0
Дечич
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 33 тур Таблица
10 мая, 19:00
Дечич
3 : 0
Езеро
Завершен
10 мая, 19:00
Единство Биело-Поле
0 : 0
Будучность
Завершен
10 мая, 19:00
Младость Донья-Горица
1 : 0
Петровац
Завершен
10 мая, 19:00
Морнар
0 : 0
Бокель
Завершен
9 мая, 21:00
Арсенал Тив
1 : 1
Сутьеска
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 32 тур Таблица
2 мая, 20:00
Бокель
2 : 3
Сутьеска
Завершен
2 мая, 20:00
Морнар
3 : 0
Единство Биело-Поле
Завершен
2 мая, 19:00
Будучность
0 : 1
Младость Донья-Горица
Завершен
2 мая, 19:00
Езеро
0 : 0
Арсенал Тив
Завершен
2 мая, 19:00
Петровац
1 : 1
Дечич
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 31 тур Таблица
26 апреля, 21:30
Единство Биело-Поле
1 : 1
Бокель
Завершен
26 апреля, 15:00
Арсенал Тив
3 : 1
Петровац
Завершен
26 апреля, 15:00
Дечич
0 : 0
Будучность
Завершен
26 апреля, 15:00
Младость Донья-Горица
1 : 2
Морнар
Завершен
26 апреля, 15:00
Сутьеска
1 : 1
Езеро
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 30 тур Таблица
18 апреля, 19:00
Петровац
0 : 1
Сутьеска
Завершен
18 апреля, 16:00
Будучность
0 : 2
Арсенал Тив
Завершен
18 апреля, 15:00
Бокель
0 : 2
Езеро
Завершен
18 апреля, 15:00
Единство Биело-Поле
2 : 1
Младость Донья-Горица
Завершен
18 апреля, 15:00
Морнар
1 : 0
Дечич
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 29 тур Таблица
12 апреля, 17:00
Дечич
4 : 2
Единство Биело-Поле
Завершен
12 апреля, 16:00
Арсенал Тив
0 : 1
Морнар
Завершен
12 апреля, 16:00
Езеро
1 : 1
Петровац
Завершен
12 апреля, 16:00
Младость Донья-Горица
0 : 1
Бокель
Завершен
12 апреля, 15:00
Сутьеска
2 : 0
Будучность
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 28 тур Таблица
8 апреля, 17:30
Морнар
2 : 1
Сутьеска
Завершен
8 апреля, 16:00
Будучность
2 : 0
Езеро
Завершен
8 апреля, 16:00
Единство Биело-Поле
0 : 2
Арсенал Тив
Завершен
8 апреля, 15:00
Бокель
0 : 1
Петровац
Завершен
8 апреля, 15:00
Младость Донья-Горица
2 : 1
Дечич
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 27 тур Таблица
4 апреля, 21:30
Младость Донья-Горица
1 : 2
Арсенал Тив
Завершен
4 апреля, 20:00
Морнар
2 : 0
Езеро
Завершен
4 апреля, 17:00
Дечич
0 : 0
Бокель
Завершен
4 апреля, 16:00
Единство Биело-Поле
0 : 2
Сутьеска
Завершен
4 апреля, 15:00
Будучность
1 : 0
Петровац
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 26 тур Таблица
21 марта, 17:00
Петровац
0 : 2
Морнар
Завершен
21 марта, 16:30
Арсенал Тив
0 : 1
Дечич
Завершен
21 марта, 16:30
Езеро
0 : 1
Единство Биело-Поле
Завершен
21 марта, 16:00
Бокель
2 : 0
Будучность
Завершен
21 марта, 16:00
Сутьеска
1 : 0
Младость Донья-Горица
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 25 тур Таблица
15 марта, 18:30
Арсенал Тив
1 : 0
Бокель
Завершен
15 марта, 17:00
Дечич
1 : 2
Сутьеска
Завершен
15 марта, 17:00
Младость Донья-Горица
3 : 1
Езеро
Завершен
15 марта, 16:30
Единство Биело-Поле
1 : 2
Петровац
Завершен
15 марта, 16:00
Морнар
3 : 0
Будучность
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 24 тур Таблица
11 марта, 18:30
Будучность
3 : 2
Единство Биело-Поле
Завершен
11 марта, 17:30
Петровац
3 : 1
Младость Донья-Горица
Завершен
11 марта, 17:00
Сутьеска
4 : 1
Арсенал Тив
Завершен
11 марта, 16:30
Бокель
1 : 2
Морнар
Завершен
11 марта, 16:00
Езеро
1 : 2
Дечич
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 23 тур Таблица
7 марта, 18:00
Арсенал Тив
1 : 2
Езеро
Завершен
7 марта, 17:30
Единство Биело-Поле
1 : 0
Морнар
Завершен
7 марта, 16:00
Дечич
0 : 1
Петровац
Завершен
7 марта, 16:00
Младость Донья-Горица
1 : 4
Будучность
Завершен
7 марта, 16:00
Сутьеска
2 : 1
Бокель
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 22 тур Таблица
1 марта, 19:00
Морнар
3 : 0
Младость Донья-Горица
Завершен
1 марта, 17:00
Будучность
0 : 0
Дечич
Завершен
1 марта, 16:30
Бокель
1 : 4
Единство Биело-Поле
Завершен
1 марта, 16:30
Петровац
1 : 0
Арсенал Тив
Завершен
1 марта, 16:00
Езеро
1 : 1
Сутьеска
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 21 тур Таблица
25 февраля, 18:00
Дечич
0 : 0
Морнар
Завершен
25 февраля, 18:00
Сутьеска
2 : 1
Петровац
Завершен
25 февраля, 17:00
Младость Донья-Горица
1 : 0
Единство Биело-Поле
Завершен
25 февраля, 16:30
Езеро
1 : 1
Бокель
Завершен
25 февраля, 16:00
Арсенал Тив
1 : 0
Будучность
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 20 тур Таблица
21 февраля, 19:00
Морнар
1 : 2
Арсенал Тив
Завершен
21 февраля, 17:00
Бокель
0 : 0
Младость Донья-Горица
Завершен
21 февраля, 16:30
Единство Биело-Поле
1 : 2
Дечич
Завершен
21 февраля, 16:00
Будучность
2 : 1
Сутьеска
Завершен
21 февраля, 15:00
Петровац
2 : 1
Езеро
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 13 тур Таблица
14 декабря, 16:00
Дечич
1 : 0
Будучность
Завершен
29 октября, 16:30
Арсенал Тив
3 : 2
Петровац
Завершен
26 октября, 20:00
Младость Донья-Горица
1 : 3
Морнар
Завершен
26 октября, 16:00
Сутьеска
1 : 0
Езеро
Завершен
26 октября, 16:00
Единство Биело-Поле
0 : 0
Бокель
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 19 тур Таблица
10 декабря, 18:00
Сутьеска
0 : 1
Морнар
Завершен
10 декабря, 17:00
Дечич
3 : 4
Младость Донья-Горица
Завершен
10 декабря, 16:00
Езеро
1 : 0
Будучность
Завершен
10 декабря, 16:00
Арсенал Тив
0 : 0
Единство Биело-Поле
Завершен
10 декабря, 15:00
Петровац
0 : 0
Бокель
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 18 тур Таблица
6 декабря, 16:00
Сутьеска
2 : 0
Единство Биело-Поле
Завершен
6 декабря, 16:00
Петровац
2 : 1
Будучность
Завершен
6 декабря, 15:30
Езеро
2 : 1
Морнар
Завершен
6 декабря, 15:00
Бокель
1 : 1
Дечич
Завершен
6 декабря, 15:00
Арсенал Тив
0 : 0
Младость Донья-Горица
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 17 тур Таблица
30 ноября, 19:00
Морнар
3 : 1
Петровац
Завершен
30 ноября, 17:00
Младость Донья-Горица
2 : 3
Сутьеска
Завершен
30 ноября, 16:00
Дечич
4 : 2
Арсенал Тив
Завершен
30 ноября, 15:30
Единство Биело-Поле
0 : 1
Езеро
Завершен
29 ноября, 17:00
Будучность
0 : 1
Бокель
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 16 тур Таблица
22 ноября, 20:00
Сутьеска
3 : 1
Дечич
Завершен
22 ноября, 16:00
Езеро
1 : 0
Младость Донья-Горица
Завершен
22 ноября, 16:00
Будучность
2 : 0
Морнар
Завершен
22 ноября, 15:30
Петровац
4 : 0
Единство Биело-Поле
Завершен
22 ноября, 15:00
Бокель
2 : 0
Арсенал Тив
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 15 тур Таблица
9 ноября, 18:30
Морнар
0 : 0
Бокель
Завершен
9 ноября, 17:30
Единство Биело-Поле
0 : 1
Будучность
Завершен
9 ноября, 17:00
Младость Донья-Горица
1 : 0
Петровац
Завершен
9 ноября, 17:00
Дечич
1 : 0
Езеро
Завершен
9 ноября, 16:00
Арсенал Тив
0 : 0
Сутьеска
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 14 тур Таблица
2 ноября, 17:00
Петровац
1 : 1
Дечич
Завершен
2 ноября, 17:00
Езеро
2 : 0
Арсенал Тив
Завершен
2 ноября, 17:00
Будучность
0 : 1
Младость Донья-Горица
Завершен
1 ноября, 18:30
Морнар
3 : 1
Единство Биело-Поле
Завершен
1 ноября, 16:00
Бокель
4 : 5
Сутьеска
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 12 тур Таблица
18 октября, 19:00
Морнар
1 : 0
Дечич
Завершен
18 октября, 19:00
Будучность
4 : 2
Арсенал Тив
Завершен
18 октября, 18:00
Петровац
0 : 1
Сутьеска
Завершен
18 октября, 17:30
Единство Биело-Поле
0 : 1
Младость Донья-Горица
Завершен
18 октября, 16:00
Бокель
3 : 0
Езеро
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 11 тур Таблица
8 октября, 16:00
Арсенал Тив
0 : 1
Морнар
Завершен
5 октября, 21:30
Сутьеска
0 : 2
Будучность
Завершен
5 октября, 19:00
Дечич
1 : 0
Единство Биело-Поле
Завершен
5 октября, 17:00
Младость Донья-Горица
3 : 0
Бокель
Завершен
5 октября, 16:00
Езеро
1 : 3
Петровац
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 10 тур Таблица
1 октября, 21:00
Будучность
1 : 1
Езеро
Завершен
1 октября, 19:00
Морнар
1 : 0
Сутьеска
Завершен
1 октября, 19:00
Бокель
1 : 2
Петровац
Завершен
1 октября, 18:00
Единство Биело-Поле
0 : 0
Арсенал Тив
Завершен
1 октября, 17:00
Младость Донья-Горица
1 : 2
Дечич
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 9 тур Таблица
27 сентября, 21:30
Будучность
1 : 1
Петровац
Завершен
27 сентября, 21:00
Единство Биело-Поле
0 : 0
Сутьеска
Завершен
27 сентября, 21:00
Дечич
0 : 2
Бокель
Завершен
27 сентября, 20:00
Морнар
2 : 2
Езеро
Завершен
27 сентября, 19:00
Младость Донья-Горица
2 : 0
Арсенал Тив
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 8 тур Таблица
21 сентября, 21:00
Бокель
0 : 2
Будучность
Завершен
21 сентября, 20:00
Петровац
1 : 1
Морнар
Завершен
21 сентября, 19:00
Сутьеска
3 : 1
Младость Донья-Горица
Завершен
21 сентября, 19:00
Езеро
1 : 2
Единство Биело-Поле
Завершен
21 сентября, 19:00
Арсенал Тив
1 : 1
Дечич
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 7 тур Таблица
17 сентября, 21:00
Морнар
1 : 1
Будучность
Завершен
17 сентября, 20:00
Дечич
3 : 1
Сутьеска
Завершен
17 сентября, 19:30
Младость Донья-Горица
0 : 1
Езеро
Завершен
17 сентября, 18:30
Арсенал Тив
2 : 1
Бокель
Завершен
17 сентября, 17:00
Единство Биело-Поле
1 : 0
Петровац
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 6 тур Таблица
13 сентября, 21:30
Сутьеска
2 : 0
Арсенал Тив
Завершен
13 сентября, 20:00
Будучность
1 : 1
Единство Биело-Поле
Завершен
13 сентября, 19:30
Петровац
4 : 0
Младость Донья-Горица
Завершен
13 сентября, 18:30
Бокель
1 : 2
Морнар
Завершен
13 сентября, 17:00
Езеро
4 : 0
Дечич
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 5 тур Таблица
31 августа, 21:00
Младость Донья-Горица
3 : 1
Будучность
Завершен
31 августа, 20:00
Дечич
2 : 2
Петровац
Завершен
30 августа, 21:00
Сутьеска
5 : 2
Бокель
Завершен
30 августа, 20:00
Единство Биело-Поле
2 : 1
Морнар
Завершен
30 августа, 18:00
Арсенал Тив
2 : 2
Езеро
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 4 тур Таблица
24 августа, 21:30
Морнар
2 : 1
Младость Донья-Горица
Завершен
24 августа, 21:00
Езеро
2 : 1
Сутьеска
Завершен
24 августа, 21:00
Будучность
2 : 0
Дечич
Завершен
24 августа, 20:30
Петровац
0 : 0
Арсенал Тив
Завершен
24 августа, 20:00
Бокель
1 : 1
Единство Биело-Поле
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 3 тур Таблица
18 августа, 19:30
Арсенал Тив
1 : 0
Будучность
Завершен
17 августа, 22:00
Сутьеска
1 : 1
Петровац
Завершен
17 августа, 21:00
Младость Донья-Горица
5 : 2
Единство Биело-Поле
Завершен
17 августа, 21:00
Езеро
2 : 2
Бокель
Завершен
17 августа, 21:00
Дечич
2 : 1
Морнар
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 2 тур Таблица
10 августа, 22:00
Единство Биело-Поле
0 : 1
Дечич
Завершен
10 августа, 21:00
Петровац
1 : 1
Езеро
Завершен
10 августа, 21:00
Морнар
2 : 2
Арсенал Тив
Завершен
10 августа, 21:00
Будучность
0 : 1
Сутьеска
Завершен
10 августа, 21:00
Бокель
2 : 2
Младость Донья-Горица
Завершен
Черногория. Первая Лига (2025/2026), 1 тур Таблица
4 августа, 22:00
Сутьеска
3 : 0
Морнар
Завершен
4 августа, 21:00
Петровац
2 : 0
Бокель
Завершен
4 августа, 21:00
Езеро
1 : 2
Будучность
Завершен
4 августа, 21:00
Дечич
3 : 2
Младость Донья-Горица
Завершен
4 августа, 21:00
Арсенал Тив
2 : 0
Единство Биело-Поле
Завершен
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча