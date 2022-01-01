Турнирная таблица Черногория. Первая Лига 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
8
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
22
6
8
61
36
25
72
36
20
9
7
51
29
22
69
36
13
12
11
44
36
8
51
36
14
9
13
43
45
-2
51
36
13
9
14
36
35
1
48
36
14
4
18
49
54
-5
46
36
12
10
14
36
46
-10
46
36
10
11
15
38
48
-10
41
36
8
12
16
38
48
-10
36
36
9
8
19
30
49
-19
35
Команда
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
2
3
36
15
21
41
18
11
6
1
31
12
19
39
18
8
7
3
24
12
12
31
18
9
4
5
29
21
8
31
18
8
5
5
21
15
6
29
18
9
0
9
28
24
4
27
18
7
6
5
19
17
2
27
18
6
6
6
23
21
2
24
18
5
5
8
11
15
-4
20
18
5
4
9
25
27
-2
19
Команда
8
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
9
4
5
25
21
4
31
18
9
3
6
20
17
3
30
18
5
5
8
20
24
-4
20
18
5
5
8
14
24
-10
20
18
5
4
9
21
30
-9
19
18
5
4
9
17
29
-12
19
18
5
4
9
15
20
-5
19
18
3
8
7
13
21
-8
17
18
4
5
9
15
27
-12
17
18
4
3
11
19
34
-15
15
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире