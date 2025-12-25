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Межконтинентальный кубок
Бомбардиры
Бомбардиры Межконтинентальный кубок 2025
Сезон:
2025
Позиция:
Все
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
#
Игрок
Команда
1
Н
Майеле Ф.
Пирамидс
2
П
Де Арраскаэта Д.
Фламенго
3
З
Данило
Фламенго
4
З
Перейра Л.
Фламенго
5
Н
Тони А.
Аль-Ахли
6
З
Санчес Х.
Крус Асуль
И
Г
Пен
Г/И
2
3
0
1.5
2
2
0
1
1
1
0
1
2
1
0
0.5
1
1
1
1
1
1
0
1
И
- игры,
Г
- голы,
Пен
- голы с пенальти,
Г/И
- среднее количество голов за игру
Главные новости
Известны 5 участников Межконтинентального кубка, где сыграет «ПСЖ» с Сафоновым
1 июня
3
Сафонову стало тяжелее в Париже: «Жизнь разделилась на до и после»
23 марта
4
Фото
Стала известна сумма, за которую футболку Сафонова с финала Межконтинентального кубка продали на аукционе
2025.12.25 15:59
Дасаев резко высказался в адрес Бубнова: «У человека беда с головой»
2025.12.25 14:37
25
Чепчугов оригинально высказался о перформансе Сафонова в финале Межконтинентального кубка
2025.12.22 18:48
1
Губерниев высмеял предложение наградить Сафонова
2025.12.22 14:28
3
Врач раскрыл реальные сроки восстановления Сафонова после перелома руки
2025.12.21 13:58
9
Кремль отреагировал на героическую серию пенальти Сафонова
2025.12.20 22:04
6
Нигматуллин – о выступлении Сафонова: «Такое случается раз в 100 лет»
2025.12.20 09:35
2
Илья Мэддисон прошелся по Сафонову: «Дырка и мразь, карма еще накажет его»
2025.12.19 22:10
24
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