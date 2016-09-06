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Игорь Колыванов
Материалы
Игорь Колыванов - материалы
Волгарь
Россия
6 марта 1968 (58)
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Россия выиграла у Ганы. «Динамо» может сменить главного тренера. Дайджест событий дня
«Краснодар» приобрел грузинского футболиста. «Зениту» нужен игрок «Бенфики». Дюрица обвинил в предвзятости судей матча Словакия – Англия. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
06.09.2016 21:35
2
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 13-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 13-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Денис Чигилейчик.
24.10.2015 11:20
ЦСКА сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед». Дайджест событий дня
Беккенбауэра подозревают в коррупции. Федун извинился за высказывания о Дзюбе. «Уфа» отправила в отставку Колыванова. Кержаков будет работать на «Матч ТВ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.10.2015 23:50
Евгений Бушманов: «Когда у руля команды Бердыев, возможно все»
Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал, что работа Слуцкого в сборной прибавила стабильности ЦСКА, оценил перспективы «Динамо» в борьбе за медали, а также заверил, что «Ростову» по силам оказаться в еврокубках.
16.10.2015 10:00
«Уфа» не отпускает Колыванова. Кубок России станет интересным. Дайджест событий дня
Состоялись последние матчи 9-го тура РФПЛ. Дасаев стал лауреатом премии Golden Foot. «Реал» вернет Морату. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.09.2015 23:55
1
Алексей Попов: «Семин и Рахимов могут остаться без работы в ближайшее время»
Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о произошедших в чемпионате России тренерских отставках, а также о том, в каком клубе это может произойти в ближайшее время.
18.09.2015 18:30
1
«Нам надо просыпаться». Колыванов, Безденежных, Кротов – о настоящем и будущем «Уфы»
Физическое и психологическое состояние «Уфы», настрой на ближайшие игры, работа над ошибками первых туров, итоги трансферной кампании - об этом и многом другом в интервью «Бомбардиру» рассказали новые и старые звезды уфимского клуба.
10.09.2015 19:07
Отставка, сэр! Кого уволят в этом сезоне РФПЛ
Уход Виктора Гончаренко из «Урала» ожидается всеми СМИ. Но «Бомбардир» не исключает неожиданных поворотов и предположил, кого могут еще уволить из тренеров российских клубов.
26.08.2015 14:03
14
Бракованный «Рубин». Каким был 6-й тур РФПЛ
О худшем старте в истории «Рубина», невезучем до неприличия «Анжи», дьявольском потенциале Промеса и «истинном» значении жеста Гуэлора Канга – в обзоре шестого тура от «Бомбардира».
24.08.2015 23:14
9
«Спартак» - «Уфа» - 2:2. Как это было (ФОТО)
«Спартак» и «Уфа» не смогли выявить сильнейшего в стартовом матче чемпионата РФПЛ (2:2). «Бомбардир» показывает самые яркие моменты прошедшего противостояния через объектив Натальи Кондратенко.
17.07.2015 22:51
13
«Спартак» не смог переиграть «Уфу». Онлайн главных событий дня
Матчем «Спартак» - «Уфа» открылся новый сезон чемпионата России по футболу. «Бомбардир» вел трансляцию событий, окружающих стартовую игру российской футбольной Премьер-лиги.
17.07.2015 16:32
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Главные новости
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
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Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
Вчера, 20:51
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
Вчера, 19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
6
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
Вчера, 18:30
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