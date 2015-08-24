Бракованный «Рубин». Каким был 6-й тур РФПЛ

<p><em>О худшем старте в истории «Рубина», невезучем до неприличия «Анжи», дьявольском потенциале Промеса и «истинном» значении жеста Гуэлора Канга – в обзоре шестого тура от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Матч тура. «Рубин» - «Зенит»</strong></span></p> <p>Абсолютно худший старт в своей истории выдает «Рубин». Одна победа при пяти поражениях – фактически приговор для команды, мечтающей занять четвертую строчку и попасть в Лигу Европы. Занявшее эту позицию в прошлом сезоне «Динамо» по итогам сезона собрало восемь поражений. Теперь, чтобы снова оказаться в еврокубках на будущий сезон, казанцам необходимо вставать на чемпионский график. Или же выиграть нынешнюю Лигу Европы. И то, и другое, судя по матчу с «Зенитом» - задачи невыполнимые. Закономерное поражение 1:3 доводит команду Рината Билялетдинова до «предынфарктной» 14 строчки.</p> <p>«Не забили мы – забили нам. Наши защитники позволили их форвардам показать свою силу. Такую разобранную линию обороны я вижу впервые» - разводил руками Билялетдинов. Во время флэш-интервью наставник по-прежнему пытается отвечать на каждый вопрос с улыбкой на лице. Но взгляд выдает в Ринате не самого счастливого человека: сегодня на его веках уже виднелись небольшие намеки на горькие слезы.</p> <p>Куда менее приветливый Андре Виллаш-Боаш впервые за сезон оказался всем доволен: перед матчем португалец нахваливал газон «Центрального», а после – действия своих подопечных. Хотя причину для очередной жалобы он все-таки отыскал. «Из-за лимита я сегодня не смог выпустить Данни. И это меня крайне огорчает» - ненадолго разворчался Виллаш-Боаш.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Персона тура. Юрий Семин, «Анжи»</strong></span></p> <p>«Анжи» атакует, «Анжи» не забивает. Под таким девизом проходит стартовый отрезок сезона у махачкалинского клуба. Повидавший всякое Юрий Семин откровенно не выдерживает: в последнем матче с «Уралом» пенальти в исполнении Леонардо тренер смотрел спиной, прикрыв глаза. «Вы все видите сами: создаем моменты и как всегда что-то мешает нам забивать» - вновь и вновь разводит руками Юрий Палыч. Впору доставать фирменную фартовую шапку, пусть и лето на дворе. Лучше сильно вспотеть, чем каждый тур страдать от невезения.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Скандал тура. Удаление Александра Кокорина</strong></span></p> <p>Нападающий «Динамо» Александр Кокорин в одиночку сделал результат матча с «Тереком». Сперва на 40-й минуте он открыл счет в матче: партнер сделал ему мягкую передачу низом, и форвард вальяжной походкой послал его в пустые ворота. В кумирах динамовских болельщиков Кокорин пробыл меньше 10 минут. Защитник «Терека» Адилсон Варкен нашел нужные слова, чтобы вывести улыбчивого и милого Кокорина в состояние неотвратимого гнева. Александру – красная карточка, а «Динамо» - упущенная победа и возможно, еще 4 матча без номинального форварда. «Кокорин просто нагло подставил «Динамо»! – считает Сергей Силкин. А вместе с ним – и вся бело-голубая торсида.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440446828_804_112.jpg" style="height:446px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Игрок тура. Квинси Промес, «Спартак»</strong></span></p> <p>«Промес – будущая замена Де Брюйне!» - с таким заголовком посреди недели вышла немецкая газета Bild. Форварду «Спартака» пророчат скорейший переход в «Вольфсбург». Информация подтверждения не нашла, но одного «вброса» оказалось достаточно, чтобы Промес раскрыл весь свой потенциал. На поле стадиона «Звезда» вышел настоящий дьявол: двумя бронебойными ударами издали Промес решил исход встречи.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Разочарование тура. «Уфа»</strong></span></p> <p>Накануне матча с «Уфой» игроки «Локомотива» получили на свои головы ушат ледяной воды. Впервые за долгие годы ни один «железнодорожник» не вызван в сборную – для этого, как оказалось, нужно было выдать лучший старт за последние 5 лет. Ряд игроков «Локомотива» болезненно отреагировал на эту информацию, чего не скрывал и наставник команды Игорь Черевченко. Но все же ему удалось найти нужные слова, и «Локо» сделал из «Уфы» главное разочарование тура. «Первый гол пропустили как школьники: расступились и стали смотреть, как Ниасс расправляется с вратарем» - отреагировал на действия своей защиты наставник «Уфы» Игорь Колыванов. Его команда оказалась бита разъяренным «Локомотивом» - 0:3 и опустилась вплотную к зоне вылета.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Открытие тура. Значение жеста Гуэлора Канга</strong></span></p> <p>90 минута. Только что ЦСКА забил второй гол, который нанесет «Ростову» первое поражение в сезоне. Хавбек гостей Гуэлор Канга оказался совсем не готов к такому повороту событий: африканец прорывался сквозь толпу игроков, чтобы подраться с главным арбитром матча Кириллом Левниковым. Когда стало понятно, что Левников находится в недосягаемой зоне, Канга показал ему средний палец. Теперь хавбеку «Ростова» грозит длительное отлучение от матчей РФПЛ, против чего протестует его партнер по команде Александр Бухаров. «Канга сказал, что средний палец у них означает «до свидания» - прокомментировал эпизод форвард «Ростова».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440446856__I2V5739.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Результативность тура. 21 гол</strong></span></p> <p>Старт сезона оказался омрачен крайне низкой результативностью. И вот сами мячи уже сказали: хватит! В матче «Амкар» - «Спартак» снаряд после удара Промеса летел настолько непредсказуемо, что на мгновение сломил ориентацию голкипера «Амкара» и заскочил в ворота. Голкипер «Кубани» Сергей Беленов был близок к суперсейву после удара головой Драгуна, но мяч все же нашел путь в сетку. Наконец, спина Джанаева принесла ЦСКА шестую победу подряд. И только в Махачкале мяч продолжает всячески уклоняться от свидания с сеткой.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Символическая сборная тура</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440446647_1pKK7h5bxc8.jpg" style="height:438px; width:344px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Все результаты 6-го тура РФПЛ</strong></span></p> <p><a href="https:///online/80956" target="_blank">«Терек» - «Динамо» - 1:1</a></p> <p><a href="https:///online/80961" target="_blank">«Амкар» - «Спартак» - 1:3</a></p> <p><a href="https:///online/80954" target="_blank">ЦСКА – «Ростов» - 2:1</a></p> <p><a href="https:///online/80960" target="_blank">«Анжи» - «Урал» - 1:1</a></p> <p><a href="https:///online/80957" target="_blank">«Уфа» - «Локомотив» - 0:3</a></p> <p><a href="https:///online/80958" target="_blank">«Краснодар» - «Мордовия» - 0:0</a></p> <p><a href="https:///online/80955" target="_blank">«Крылья Советов» - «Кубань» - 3:0</a></p> <p><a href="https:///online/80959" target="_blank">«Рубин» - «Зенит» - 1:3</a></p>