Игорь Колыванов - статистика
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Колыванов
|Команда
|Текстильщик
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 марта 1968
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Колыванов
|Команда
|Текстильщик
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 марта 1968
|Дата
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Текстильщик
|3 : 0
|Зоркий
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|08.04.2023
|Текстильщик
|3 : 2
|Енисей-М
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Текстильщик
|31
|14
|4
|13
|Дата
|Матч
|30.07.2022
|Текстильщик
|3 : 1
|Знамя Труда
|06.08.2022
|Текстильщик
|4 : 0
|Торпедо Вл
|10.08.2022
|Текстильщик
|2 : 2
|Спартак К
|14.08.2022
|Тверь
|0 : 3
|Текстильщик
|21.08.2022
|Текстильщик
|3 : 0
|Динамо Вг
|27.08.2022
|Торпедо-2
|0 : 5
|Текстильщик
|04.09.2022
|Текстильщик
|2 : 1
|Химик
|10.09.2022
|Динамо-2
|4 : 1
|Текстильщик
|18.09.2022
|Текстильщик
|2 : 0
|Чертаново
|26.09.2022
|Знамя Труда
|0 : 1
|Текстильщик
|01.10.2022
|Торпедо Вл
|2 : 2
|Текстильщик
|08.10.2022
|Спартак К
|1 : 0
|Текстильщик
|15.10.2022
|Текстильщик
|2 : 0
|Тверь
|19.10.2022
|Динамо Вг
|0 : 3
|Текстильщик
|24.10.2022
|Текстильщик
|0 : 0
|Торпедо-2
|30.10.2022
|Химик
|1 : 0
|Текстильщик
|05.11.2022
|Текстильщик
|3 : 1
|Динамо-2
|09.11.2022
|Чертаново
|1 : 0
|Текстильщик
|13.11.2022
|Текстильщик
|2 : 0
|Муром
|02.04.2023
|Текстильщик
|3 : 0
|Зоркий
|08.04.2023
|Текстильщик
|3 : 2
|Енисей-М
|15.04.2023
|Ленинградец
|0 : 0
|Текстильщик
|22.04.2023
|Текстильщик
|0 : 0
|Луки-Энергия
|30.04.2023
|Звезда
|0 : 0
|Текстильщик
|05.05.2023
|Текстильщик
|0 : 0
|Балтика-БФУ
|10.05.2023
|Енисей-М
|0 : 0
|Текстильщик
|16.05.2023
|Текстильщик
|0 : 0
|Ленинградец
|21.05.2023
|Луки-Энергия
|0 : 0
|Текстильщик
|28.05.2023
|Текстильщик
|0 : 0
|Звезда
|04.06.2023
|Балтика-БФУ
|0 : 0
|Текстильщик
|10.06.2023
|Зоркий
|0 : 0
|Текстильщик