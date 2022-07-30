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    Игорь Колыванов - статистика

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Владимирович
    Фамилия Колыванов
    Команда Текстильщик
    Гражданство Россия
    Дата рождения 6 марта 1968
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    02.04.2023 Текстильщик 3 : 0 Зоркий Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
    08.04.2023 Текстильщик 3 : 2 Енисей-М Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Текстильщик 31 14 4 13
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.07.2022 Текстильщик 3 : 1 Знамя Труда
    06.08.2022 Текстильщик 4 : 0 Торпедо Вл
    10.08.2022 Текстильщик 2 : 2 Спартак К
    14.08.2022 Тверь 0 : 3 Текстильщик
    21.08.2022 Текстильщик 3 : 0 Динамо Вг
    27.08.2022 Торпедо-2 0 : 5 Текстильщик
    04.09.2022 Текстильщик 2 : 1 Химик
    10.09.2022 Динамо-2 4 : 1 Текстильщик
    18.09.2022 Текстильщик 2 : 0 Чертаново
    26.09.2022 Знамя Труда 0 : 1 Текстильщик
    01.10.2022 Торпедо Вл 2 : 2 Текстильщик
    08.10.2022 Спартак К 1 : 0 Текстильщик
    15.10.2022 Текстильщик 2 : 0 Тверь
    19.10.2022 Динамо Вг 0 : 3 Текстильщик
    24.10.2022 Текстильщик 0 : 0 Торпедо-2
    30.10.2022 Химик 1 : 0 Текстильщик
    05.11.2022 Текстильщик 3 : 1 Динамо-2
    09.11.2022 Чертаново 1 : 0 Текстильщик
    13.11.2022 Текстильщик 2 : 0 Муром
    02.04.2023 Текстильщик 3 : 0 Зоркий
    08.04.2023 Текстильщик 3 : 2 Енисей-М
    15.04.2023 Ленинградец 0 : 0 Текстильщик
    22.04.2023 Текстильщик 0 : 0 Луки-Энергия
    30.04.2023 Звезда 0 : 0 Текстильщик
    05.05.2023 Текстильщик 0 : 0 Балтика-БФУ
    10.05.2023 Енисей-М 0 : 0 Текстильщик
    16.05.2023 Текстильщик 0 : 0 Ленинградец
    21.05.2023 Луки-Энергия 0 : 0 Текстильщик
    28.05.2023 Текстильщик 0 : 0 Звезда
    04.06.2023 Балтика-БФУ 0 : 0 Текстильщик
    10.06.2023 Зоркий 0 : 0 Текстильщик
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