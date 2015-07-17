«Спартак» не смог переиграть «Уфу». Онлайн главных событий дня

<em>Матчем «Спартак» - «Уфа» открылся новый сезон чемпионата России по футболу. «Бомбардир» вел трансляцию событий, окружающих стартовую игру российской футбольной Премьер-лиги. <br /> </em> <p><strong>21:44 </strong>Дорогие друзья! Спасибо, что провели этот вечер с нами. На сегодня все, но завтра смело заходите на "Бомбардир" и ждите новый онлайн главных событий дня. Будет интересно! <br /> <br /> <strong>21:40</strong> И как с такой поддержкой "Спартак" умудрился не выиграть... <br /> <br /> <img width="580" height="714" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-17_21-29-44_89.jpg" /><br /> <br /> <img width="580" height="578" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-17_21-30-20_763.jpg" /><br /> <br /> <img width="580" height="581" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-17_21-30-45_10.jpg" /> <br /> <br /> <strong>21:11</strong> Статистика матча подоспела. У "Спартака" насчитали 30 ударов. Вроде бьют много, но толку мало. <br /> <br /> <img width="580" height="326" src="http://soccer.ru/images/upload/Нащ футбол.jpg" alt="" /><br /> <br /> <strong>21:05 </strong>В твиттере царит какое-то уныние. Как будто "Спартак" сегодня на поле что-то не доделал до конца. <br /> <br /> <img width="580" height="233" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-17_21-5-8_904.jpg" /><br /> <br /> <strong>20:58</strong> Действительно.<br /> <br /> <img width="580" height="286" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-17_20-57-30_115.jpg" alt="" /> <br /> <br /> <strong>20:55</strong> Закончился интереснейший матч! "Уфа" не сломалась даже в меньшинстве, до предела осложнив жизнь "Спартаку". Гол Дмитрия Стоцкого поверг в шок московских болельщиков, однако "Спартак" все-таки сумел отыграться. Зе Луиш мог забивать и больше, но оставил патроны для следующих игр. Старт нового сезона чемпионата России можно считать успешным!<br /> <strong><br /> 20:40</strong> А вот и Зе Луиш! Сравнивает счет новичок "Спартака"!<br /> <br /> <strong>20:26</strong> Дмитрий Стоцкий выводит "Уфу" вперед! <br /> <br /> <strong>19:54</strong> Статистика первого тайма:<br /> <br /> <img width="580" height="328" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/eA5iI0h62ak.jpg" /><br /> <br /> <strong>19:48</strong> Живой и веселый первый тайм выдали команды! "Спартак" начал активнее и должен был открывать счет, но Давид Юрченко свою команду выручил. "Уфа" неожиданно ответила результативным стандартом. В этом моменте против Артема Реброва сыграли даже его любимые штанги. Когда же показалось, что "Спартак" упал духом, Сердар Таски выровнял положение. Окончательно испортил настроение уфимцам Эмануэль Фримпонг, получивший красную карточку за жест, адресованный спартаковским трибунам. Но "Уфа" выстояла, сохранив ничейный результат. Второй тайм обещает быть интересным!<br /> <br /> <strong>19:32</strong> Красную карточку получает Фримпонг! В меньшинстве "Уфа". Теперь будет тяжело. <br /> <br /> <strong>19:26</strong> "Спартак" сравнивает счет! Каратист Сердар Таски вколачивает мяч в ворота!<br /> <br /> <strong>19:14 </strong>Забивает Ханджич! 0:1 "Спартак" проигрывает, хотя начали хозяева активнее! <br /> <br /> <strong>19:03</strong> А теперь все перемещаемся на <a target="_blank" href="https:///online/80918">онлайн игры "Спартак" - "Уфа"</a>. Продолжим общение после матча. <br /> <strong><br /> 18:49</strong> Ищите Викторию Лопыреву на всех стадионах страны! <br /> <br /> <img width="290" height="364" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-17_18-49-0_299(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> <strong>18:44</strong> А как по вашему закончится игра? <br /> <br /> <img width="580" height="81" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-17_18-42-1_741.jpg" /><br /> <strong><br /> 18:35 </strong>Матч молодежных команд завершился победой "Уфы" со счетом 3:2. Дубль в той игре оформил Семен Фомин, попавший сегодня на скамейку запасных.<br /> <br /> <strong>18:27</strong> Некоторые болельщики продолжают сомневаться в надежности обороны "Спартака"<br /> <br /> <img width="580" height="211" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-17_18-27-37_575.jpg" /> <br /> <br /> <strong>18:20</strong> А вот и одиннадцать игроков "Уфы".<br /> <br /> <img width="290" height="372" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-17_18-24-17_678.jpg" /><br /> <br /> <strong>18:12</strong> Стартовый состав "Спартака" уже известен! <br /> <br /> <img width="290" height="390" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-17_18-10-51_483(1).jpg" /><br /> <br /> <strong>18:10 </strong>Красивых девушек никогда не бывает мало! Предлагаем посмотреть наш материал, где собраны лучшие фотографии болельщиц из социальных сетей!<br /> <strong><br /> </strong><a href="https:///articles/?id=435865" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Родные красоты. Фотографии болельщиц клубов РФПЛ из социальных сетей<strong><br /> </strong></span></span></a><strong><br /> 17:58</strong> Стартовал конкурс «Мисс РФПЛ». «Спартак» и «Уфа» представлены там этими прекрасными девушками!</p> <strong> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/A306T9aSggI"></iframe> <br /> </strong><br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/ejVMZg9Alzo" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> <strong>17:45</strong> Мы нашли много общего между известными фильмами и клубами РФПЛ! Здесь, кстати, можете прочитать не только про "Спартак" и "Уфу", но и о других клубах, которые свои матчи сыграют в субботу и в восресенье. <br /> <br /> <a href="https:///old/articles/435753.shtml" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Локомотив», «Краснодар», «Уфа», «Урал»</span></span><br /> </a><br /> <a href="https:///old/articles/435582.shtml" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Спартак», «Крылья Советов», «Амкар», «Динамо»</span></span><br /> </a><br /> <strong>17:33 </strong>Небольшая напоминалочка!<br /> <br /> <img width="580" height="356" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-17_17-31-8_740.jpg" /><br /> <br /> <strong>17:25</strong> Известный актер театра и кино Михаил Ефремов призывает вас поддерживать "Спартак"!<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/CpL6CB81WjM" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <strong><br /> 17:15 </strong> Сегодняшний матч станет первым при новом лимите на легионеров "6+5". Прочитайте наш аналитический материал о том, как команды РФПЛ будут выживать в таких условиях. <br /> <br /> <a href="https:///old/articles/435793.shtml" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Первоклассная математика. В каких стартовых составах клубы РФПЛ начнут сезон при новом лимите </span></span><br /> <br /> </a><strong>17:03</strong> При просмотре игры "Спартак" - "Уфа"<strong> </strong>мы предлагаем вам воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого нужно всего лишь перейти в <a target="_blank" href="https:///online/80918">онлайн матча </a>и выбрать вкладку "видео". Оплатить трансляцию можно при помощи мобильного телефона. <br /> <br /> <strong>16:53 </strong>«Уфа» любит радовать своих болельщиков крутыми видео о внутренней кухне команды. На этот раз стоит посмотреть, как уфимские футболисты готовились к игре со «Спартаком». Ролик длинный, но это того стоит!<br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/h1ttdTRDjhI"></iframe> <br /> <strong><br /> 16:42</strong> Если вы еще не знаете обо всех изменениях в составах играющих команд, то рекомендуем обратить внимание на таблицу официально состоявшихся трансферов. <br /> <br /> <a href="https:///old/articles/434599.shtml" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Таблица летних трансферов РФПЛ. Павлюченко стал игроком «Кубани»</span></span><br /> </a><br /> <strong>16:30</strong> Добрый день, дорогие друзья! До начала первого матча российского футбольного сезона остается менее трех часов. «Бомбардир» в режиме реального времени будет радовать вас рассказами обо всем, что происходит вокруг матча «Спартак» - «Уфа». 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