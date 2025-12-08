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Валерий Есипов
Новости
Валерий Есипов - новости
Россия
4 октября 1971 (55)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Спартаку» предложили вернуть Карреру
2025.12.08 23:28
3
Есипов назвал двух лучших игроков РПЛ – они из одной команды
2025.10.11 18:07
Есипов – о Мостовом в роли тренера: «Почему его не зовут – для меня загадка»
2025.01.14 19:00
3
Есипов: «Рад, что еврокубков у нас нет. Через год-два будем обыгрывать «Манчестер Юнайтед»
2025.01.14 09:47
4
Овчинников – Есипову: «Валер, иди отсюда. Ты мне всю жизнь испортил!»
2024.04.11 19:07
В РФС сказали, кому была посвящена песня «Валера» после матча Россия — Куба
2023.11.21 10:03
Есипов – о жизни в Белгороде: «Знаем, когда надо спрятаться»
2023.07.14 21:20
Есипов покинул «Знамя Труда». Команда идет на последнем месте
2022.10.26 19:47
Павлюченко: «Когда в 20 лет купил у Есипова джип, подумал: «Все, футбол не нужен, я такой крутой»
2020.09.21 14:37
2
Есипов: «Романцев приглашал в «Спартак». Там говорили – если играть в московском клубе, будут открыты ворота в сборную. Если нет, будет тяжело туда попасть»
2019.10.21 14:29
8
«Ротор-Волгоград» вместо Есипова возглавил Павлов
2017.10.18 20:15
1
Есипов: «Ротор» потихонечку набрал обороты»
2017.07.27 07:53
2
«Ротор» подтвердил назначение на пост главного тренера Есипова
2017.06.07 12:18
7
Есипов станет главным тренером «Ротора»
2017.06.05 00:04
10
Акинфеев установил рекорд по количеству матчей за один клуб в чемпионате России
2016.10.23 17:00
12
«Тамбов» объявил об уходе Есипова
2016.08.22 16:51
3
Ананко может сменить Есипова на посту главного тренера «Тамбова»
2016.08.22 16:15
2
«Тамбов» может остаться без главного тренера
2016.08.22 08:13
3
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