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    • Овчинников – Есипову: «Валер, иди отсюда. Ты мне всю жизнь испортил!»

    Овчинников – Есипову: «Валер, иди отсюда. Ты мне всю жизнь испортил!»

    Бывший полузащитник «Ротора» Валерий Есипов вспомнил о своем дубле со штрафных в ворота «Локомотива» в апреле 2004 года.

    – Пушечные удары в «Роторе» были поставлены на поток. Ваши штрафные тоже памятны.

    – Поначалу я вообще не подходил к мячу: исполняли Олежка Веретенников, Нидергаус, Геращенко. Потом все они разъехались, а «Ротор» в 2000-м возглавил Ярцев – он и доверил штрафные. Чтобы научиться, я смотрел записи ударов как раз Веретенникова.

    – 20 лет назад после вашего дубля со штрафных «Локомотиву» Семин в перерыве поменял Овчинникова.

    – Второй мяч залетел, куда я хотел. А первый – шальной. Перед ним ко мне подошел защитник Вова Радкевич, мой сосед: «Валер, бей!» – «Отсюда?» А мяч был чуть ли не у центрального круга! Ну я разогнался – и попал.

    Пару лет спустя встретились в торговом центре с Овчинниковым – я тогда был в «Сатурне», а он в «Динамо».

    Подхожу: «Сереж, привет!» – «Валер, иди отсюда. Ты мне всю жизнь испортил!» С юмором, конечно. Общаемся по сей день.

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    Источник: Sport24

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