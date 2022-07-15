Валерий Есипов - статистика
Тренер
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Есипов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|4 октября 1971
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Есипов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|4 октября 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Знамя Труда
|16
|1
|11
|4
|Дата
|Матч
|15.07.2022
|Чертаново
|5 : 0
|Знамя Труда
|24.07.2022
|Знамя Труда
|0 : 0
|Муром
|30.07.2022
|Текстильщик
|3 : 1
|Знамя Труда
|10.08.2022
|Знамя Труда
|0 : 3
|Торпедо Вл
|14.08.2022
|Спартак К
|1 : 1
|Знамя Труда
|21.08.2022
|Знамя Труда
|1 : 5
|Тверь
|27.08.2022
|Динамо Вг
|1 : 0
|Знамя Труда
|04.09.2022
|Знамя Труда
|2 : 1
|Торпедо-2
|10.09.2022
|Химик
|2 : 0
|Знамя Труда
|18.09.2022
|Знамя Труда
|1 : 2
|Динамо-2
|22.09.2022
|Муром
|1 : 0
|Знамя Труда
|26.09.2022
|Знамя Труда
|0 : 1
|Текстильщик
|08.10.2022
|Торпедо Вл
|1 : 1
|Знамя Труда
|15.10.2022
|Знамя Труда
|1 : 1
|Спартак К
|19.10.2022
|Тверь
|2 : 0
|Знамя Труда
|24.10.2022
|Знамя Труда
|1 : 2
|Динамо Вг