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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
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Бешикташ
Винченцо Итальяно
Новости
Винченцо Итальяно - новости
Бешикташ
Италия
10 декабря 1977 (48)
Тренер
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Новости
Бывший тренер Кокорина возглавит «Бешикташ»
5 июня
Итальянского тренера госпитализировали с пневмонией: подробности
2025.10.21 18:27
«Милан» рассматривает трех тренеров
2025.05.21 22:32
У «Милана» осталось 2 кандидата на пост главного тренера
2025.05.09 20:16
Фото
«Болонья» объявила имя нового тренера
2024.06.05 18:00
1
Итальяно прокомментировал поражение в финале Лиги конференций – «Фиорентина» упустила трофей второй сезон подряд
2024.05.30 09:35
Тренер «Фиорентины» прокомментировал второй подряд выход команды в финал Лиги конференций
2024.05.09 13:20
«Наполи» рассматривает Конте и еще трех тренеров
2024.04.20 13:13
Видео
Тренер «Фиорентины» расцеловал во время матча замужнюю журналистку
2024.04.19 17:12
5
Президент «Наполи» выбирает между тремя тренерами
2024.03.24 10:30
«Ювентус» рассматривает трех тренеров на замену Аллегри
2024.03.18 15:40
1
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
2024.02.09 20:27
1
«Ребят уничтожили»: тренер «Фиорентины» Итальяно – после поражения в финале Лиги конференций
2023.06.08 10:00
2
«Наполи» рассматривает четырех тренеров на замену Спаллетти
2023.05.29 10:00
1
Спаллетти может уйти из «Наполи»: есть четыре кандидата на замену
2023.05.19 14:27
1
Пост
Лучший бомбардир Лиги конференций – игрок за 63 млн, которого выкинул «Реал». Сейчас кайфует от небольшого внимания и восстанавливает форму
2023.04.13 13:25
Фото
«Фиорентина» продлила контракт с тренером Итальяно
2022.06.23 07:27
«Наполи» может уволить Спаллетти и заменить его на Итальяно из «Фиорентины»
2022.04.25 20:33
2
Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»
2021.12.16 08:57
2
Тренер «Фиорентины»: «Кокорин мог забить 3-4 гола. Он должен работать над эффективностью, присущей нападающему»
2021.07.25 21:17
4
Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин может быть основным форвардом, у него есть качества для этого»
2021.07.25 15:43
6
Фото
Итальяно – новый главный тренер «Фиорентины»
2021.06.30 19:47
Итальяно готов заплатить «Специи» 1 миллион, чтобы возглавить «Фиорентину»
2021.06.27 22:53
«Фиорентина» может пригласить на пост тренера Фонсеку
2021.06.25 00:52
1
Итальяно согласился возглавить «Фиорентину». Зарплата – 1,2 миллиона в год
2021.06.21 19:23
«Фиорентина» предложила контракт тренеру «Специи» Итальяно
2021.06.19 17:39
«Лацио» рассматривает на пост главного тренера Бенитеса, Сарри и еще трех человек
2021.05.30 11:40
1
Football Italia: Спаллетти, Гальтье и Итальяно – кандидаты на замену Гаттузо в «Наполи»
2021.05.01 09:21
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