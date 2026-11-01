Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Бешикташ
Винченцо Итальяно
Статистика
Винченцо Итальяно - статистика
Бешикташ
Италия
10 декабря 1977 (48)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Турция. Суперлига, 8 тур
Трабзонспор
2 : 0
19.10.2026
Бешикташ
Лига Европы, 2 тур
Хоффенхайм
2 : 3
15.10.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Бешикташ
2 : 1
11.10.2026
Коджаэлиспор
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Турция. Суперлига 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Суперкубок Италии 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Суперкубок Италии 2023
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
В
П
Н
Бешикташ
9
7
1
1
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Лига Европы, 2 тур
Хоффенхайм
2 : 3
15.10.2026
Бешикташ
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
4 : 1
17.09.2026
Марсель
Лига Европы, 4 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 0
27.08.2026
Бешикташ
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
3 : 0
20.08.2026
Кауно Жальгирис
Лига Европы, 3 раунд
Бешикташ
1 : 0
13.08.2026
Градец-Кралове
Лига Европы, 3 раунд
Градец-Кралове
0 : 1
06.08.2026
Бешикташ
Лига Европы, 2 раунд
Мидтьюлланд
0 : 2
30.07.2026
Бешикташ
Лига Европы, 2 раунд
Бешикташ
1 : 0
23.07.2026
Мидтьюлланд
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
3
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
1
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
3
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+