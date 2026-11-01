Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Турция. Суперлига 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Суперкубок Италии 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Суперкубок Италии 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021