«Фиорентина» предложила контракт тренеру «Специи» Итальяно

Новым главным тренером «Фиорентины» может стать Винченцо Итальяно. Сейчас он работает в «Специи».

Ему предложен контракт на два года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон. Ситуацию осложняет то, что для разрыва соглашения со «Специей» Итальяно нужно выплатить миллион евро.