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    «Фиорентина» предложила контракт тренеру «Специи» Итальяно

    Новым главным тренером «Фиорентины» может стать Винченцо Итальяно. Сейчас он работает в «Специи».

    Ему предложен контракт на два года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон. Ситуацию осложняет то, что для разрыва соглашения со «Специей» Итальяно нужно выплатить миллион евро.

    • Итальяно подписал новый контракт со «Специей» 2 недели назад.
    • За «Фиорентину» играет россиянин Александр Кокорин.
    • Новый сезон Серии А стартует в августе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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