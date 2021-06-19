«Фиорентина» предложила контракт тренеру «Специи» Итальяно

Новым главным тренером «Фиорентины» может стать Винченцо Итальяно. Сейчас он работает в «Специи».
Ему предложен контракт на два года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон. Ситуацию осложняет то, что для разрыва соглашения со «Специей» Итальяно нужно выплатить миллион евро.
- Итальяно подписал новый контракт со «Специей» 2 недели назад.
- За «Фиорентину» играет россиянин Александр Кокорин.
- Новый сезон Серии А стартует в августе.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.