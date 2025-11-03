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Стивен Джеррард
Новости
Стивен Джеррард - новости
Англия
30 мая 1980 (46)
Тренер
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Новости
Публикации
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
«Подписал себе приговор»: Джеррард выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
7 октября
3
Салах в последнем матче за «Ливерпуль» побил рекорд Джеррарда
24 мая
2
Джеррарда удивила игра Сафонова в полуфинале Лиги чемпионов
7 мая
6
Кейн побил рекорд Джеррарда в Лиге чемпионов
28 апреля
Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal
25 марта
2
Фото
Топ-15 лучших полузащитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
4
«Спартак» сделал новое предложение Джеррарду и получил ответ
2025.11.03 11:45
14
Джеррард близок к возвращению в бывший клуб
2025.10.08 14:28
«Спартак» пытался вести переговоры с Джеррардом
2025.08.13 10:45
7
Мусаев: «Хочу, чтобы Сперцян стал краснодарским Джеррардом или Тотти»
2025.07.11 23:24
1
Салах назвал футболиста, за которого всегда играл в PlayStation
2025.03.04 09:50
1
Болельщики «Ливерпуля» настаивают на заявке 44-летнего Джеррарда, чтобы у него появилась золотая медаль АПЛ
2025.03.03 13:00
5
Трент побил рекорд Джеррарда в «Ливерпуле»
2025.02.17 20:08
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Джеррард покинул саудовский клуб
2025.01.30 15:56
Джеррард договорился об уходе из саудовского клуба
2025.01.29 21:35
10 лучших игроков «Ливерпуля» в истории АПЛ по версии Liverpool Echo
2024.12.28 22:16
Топ-5 лучших игроков в истории «Ливерпуля» по версии Каррагера
2024.11.26 13:47
10 лучших игроков «Ливерпуля» в 21-м веке по версии Goal
2024.10.05 11:53
1
«Аль-Наср» победил команду Джеррарда в дебютном матче Пиоли, Роналду забил с пенальти
2024.09.20 22:58
Бенитес назвал лучшего игрока, которого он тренировал
2024.08.23 16:30
1
Джеррард – о работе в Саудовской Аравии: «Деньги – на третьем месте»
2024.05.30 13:01
3
Реакция Джеррарда на уход Клоппа из «Ливерпуля»
2024.05.21 15:49
Букмекеры определили главных претендентов на замену Клоппу в «Ливерпуле»
2024.01.26 14:28
1
Фото
Джеррард продлил контракт с саудовским клубом
2024.01.19 01:00
Стало известно будущее Джеррарда в «Аль-Иттифаке»
2024.01.18 16:29
Оуэн сомневается, что Беллингем превзойдет Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза
2023.12.26 19:40
Гол и ассист Роналду помогли «Аль-Насру» обыграть команду Джеррарда
2023.12.22 19:58
Джеррард назвал лучшего футболиста в истории
2023.11.19 13:20
6
1
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3
4
5
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
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