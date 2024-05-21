Реакция Джеррарда на уход Клоппа из «Ливерпуля»

Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард попрощался с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

«Я буду скучать по Юргену. Он является одним из лучших тренеров мира, развивает игроков и создает команды-победители, за которыми приятно наблюдать.

Клопп проделал здесь невероятную работу. Еще больнее, когда уходит человек, который чувствует себя частью семьи «Ливерпуля», одним из нас.

Я желаю ему всего наилучшего и хочу поблагодарить его за все, чего он достиг, а также за то, что он был нормальным, скромным, веселым и во всех отношениях замечательным человеком. Что за человек!» – сказал Джеррард.