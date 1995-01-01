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Боливия. Примера
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    Боливия. Примера - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Группа:
    Боливия. Примера 2024
    22 апреля, понедельник 22:00 Сан-Антонио Було-Було 6:1 Индепендьенте Петролеро
    21 апреля, воскресенье 00:30 Университарио де Винто 0:1 Стронгест
    19 апреля, пятница 03:00 Аврора 2:3 Индепендьенте Петролеро
    19 апреля, пятница 02:00 Боливар 1:1 Сан-Антонио Було-Було
    18 апреля, четверг 03:00 Стронгест 2:1 Сан-Хосе
    17 апреля, среда 22:00 Университарио де Винто 2:0 Насьональ Потоси
    16 апреля, вторник 02:00 Индепендьенте Петролеро 0:1 Аврора
    15 апреля, понедельник 02:30 Насьональ Потоси 0:1 Университарио де Винто
    15 апреля, понедельник 00:30 Сан-Хосе 0:2 Стронгест
    14 апреля, воскресенье 22:00 Сан-Антонио Було-Було 1:0 Боливар
    Боливия. Примера 2024, 7 тур, группа A
    12 апреля, пятница 02:00 Реал Санта-Крус 2:3 Стронгест
    30 марта, суббота 22:00 Сан-Антонио Було-Було 3:0 Реал Томаяпо
    Боливия. Примера 2024, 8 тур
    9 апреля, вторник 02:00 Индепендьенте Петролеро 3:2 Гуабира
    Боливия. Примера 2024, 8 тур, группа A
    8 апреля, понедельник 02:30 Реал Томаяпо 2:1 Реал Санта-Крус
    6 апреля, суббота 01:00 Стронгест 2:0 Сан-Антонио Було-Було
    Боливия. Примера 2024, 8 тур, группа D
    7 апреля, воскресенье 23:00 Ориенте Петролеро 2:1 Хорхе Вильстерманн
    7 апреля, воскресенье 23:00 Сан-Хосе 2:1 Боливар
    Боливия. Примера 2024, 8 тур, группа C
    7 апреля, воскресенье 01:00 Университарио де Винто 2:1 Олвейс Реди
    Боливия. Примера 2024, 8 тур, группа B
    6 апреля, суббота 23:00 Роял Пари 0:0 Аврора
    6 апреля, суббота 23:00 Блуминг 2:1 Насьональ Потоси
    Боливия. Примера 2024, 7 тур, группа D
    2 апреля, вторник 02:00 Хорхе Вильстерманн 3:3 Сан-Хосе
    1 апреля, понедельник 00:30 Боливар 4:2 Ориенте Петролеро
    Боливия. Примера 2024, 7 тур, группа B
    1 апреля, понедельник 02:30 Аврора 4:2 Блуминг
    31 марта, воскресенье 02:00 Насьональ Потоси 2:0 Роял Пари
    Боливия. Примера 2024, 7 тур, группа C
    31 марта, воскресенье 22:00 Олвейс Реди 0:1 Индепендьенте Петролеро
    31 марта, воскресенье 00:30 Гуабира 3:1 Университарио де Винто
    Боливия. Примера 2024, 2 тур, группа B
    29 марта, пятница 02:00 Блуминг 1:0 Аврора
    22 февраля, четверг 22:00 Роял Пари 0:1 Насьональ Потоси
    Боливия. Примера 2024, 5 тур
    28 марта, четверг 22:00 Сан-Хосе 1:0 Олвейс Реди
    11 марта, понедельник 02:30 Ориенте Петролеро 0:0 Блуминг
    11 марта, понедельник 00:30 Стронгест 2:1 Боливар
    10 марта, воскресенье 22:00 Хорхе Вильстерманн 1:1 Аврора
    10 марта, воскресенье 03:00 Насьональ Потоси 3:1 Индепендьенте Петролеро
    9 марта, суббота 22:00 Университарио де Винто 1:0 Сан-Антонио Було-Було
    9 марта, суббота 03:30 Роял Пари 1:1 Реал Томаяпо
    8 марта, пятница 22:00 Реал Санта-Крус 1:1 Гуабира
    Боливия. Примера 2024, 1 тур, группа B
    21 марта, четверг 02:00 Аврора 4:1 Роял Пари
    18 февраля, воскресенье 22:00 Насьональ Потоси 3:3 Блуминг
    Боливия. Примера 2024, 6 тур, группа B
    16 марта, суббота 03:00 Блуминг 0:2 Роял Пари
    14 марта, четверг 01:00 Аврора 4:1 Насьональ Потоси
    Боливия. Примера 2024, 6 тур, группа D
    15 марта, пятница 03:00 Боливар 2:1 Хорхе Вильстерманн
    15 марта, пятница 01:00 Ориенте Петролеро 1:0 Сан-Хосе
    Боливия. Примера 2024, 6 тур, группа A
    14 марта, четверг 03:00 Реал Томаяпо 2:0 Стронгест
    13 марта, среда 22:00 Сан-Антонио Було-Було 2:1 Реал Санта-Крус
    Боливия. Примера 2024, 6 тур, группа C
    13 марта, среда 03:00 Индепендьенте Петролеро 1:0 Университарио де Винто
    13 марта, среда 01:00 Олвейс Реди 1:0 Гуабира
    Боливия. Примера 2024, 3 тур
    10 марта, воскресенье 00:30 Олвейс Реди 1:1 Сан-Хосе
    28 февраля, среда 03:00 Индепендьенте Петролеро 1:1 Насьональ Потоси
    27 февраля, вторник 03:00 Реал Томаяпо 0:2 Роял Пари
    26 февраля, понедельник 02:30 Блуминг 2:1 Ориенте Петролеро
    26 февраля, понедельник 00:30 Боливар 4:4 Стронгест
    25 февраля, воскресенье 22:00 Аврора 1:0 Хорхе Вильстерманн
    25 февраля, воскресенье 00:30 Гуабира 1:1 Реал Санта-Крус
    24 февраля, суббота 22:00 Сан-Антонио Було-Було 0:0 Университарио де Винто
    Боливия. Примера 2024, 4 тур, группа A
    4 марта, понедельник 22:00 Реал Санта-Крус 0:3 Сан-Антонио Було-Було
    2 марта, суббота 22:00 Стронгест 2:1 Реал Томаяпо
    Боливия. Примера 2024, 4 тур, группа C
    4 марта, понедельник 02:00 Сан-Хосе 1:3 Ориенте Петролеро
    4 марта, понедельник 00:30 Университарио де Винто 2:1 Индепендьенте Петролеро
    3 марта, воскресенье 03:00 Гуабира 3:1 Олвейс Реди
    Боливия. Примера 2024, 4 тур, группа B
    3 марта, воскресенье 22:00 Насьональ Потоси 1:0 Аврора
    2 марта, суббота 00:00 Роял Пари 1:2 Блуминг
    Боливия. Примера 2024, 4 тур, группа D
    3 марта, воскресенье 00:30 Хорхе Вильстерманн 1:2 Боливар
    Боливия. Примера 2024, 1 тур, группа A
    28 февраля, среда 22:00 Сан-Антонио Було-Було 5:1 Стронгест
    18 февраля, воскресенье 03:00 Реал Санта-Крус 1:2 Реал Томаяпо
    Боливия. Примера 2024, 2 тур, группа C
    24 февраля, суббота 02:00 Индепендьенте Петролеро 1:1 Олвейс Реди
    21 февраля, среда 22:00 Университарио де Винто 1:0 Гуабира
    Боливия. Примера 2024, 2 тур, группа D
    22 февраля, четверг 03:00 Ориенте Петролеро 0:2 Боливар
    22 февраля, четверг 01:00 Сан-Хосе 2:2 Хорхе Вильстерманн
    Боливия. Примера 2024, 2 тур, группа A
    21 февраля, среда 03:00 Стронгест 3:0 Реал Санта-Крус
    21 февраля, среда 01:00 Реал Томаяпо 2:2 Сан-Антонио Було-Було
    Боливия. Примера 2024, 1 тур, группа D
    19 февраля, понедельник 02:30 Хорхе Вильстерманн 3:0 Ориенте Петролеро
    18 февраля, воскресенье 00:30 Боливар 3:1 Сан-Хосе
    Боливия. Примера 2024, 1 тур, группа C
    19 февраля, понедельник 00:30 Гуабира 2:1 Индепендьенте Петролеро
    17 февраля, суббота 03:00 Олвейс Реди 1:1 Университарио де Винто
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