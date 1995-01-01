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Боливия. Примера 2024
|22 апреля, понедельник
|22:00
|Сан-Антонио Було-Було
|6:1
|Индепендьенте Петролеро
|21 апреля, воскресенье
|00:30
|Университарио де Винто
|0:1
|Стронгест
|19 апреля, пятница
|03:00
|Аврора
|2:3
|Индепендьенте Петролеро
|19 апреля, пятница
|02:00
|Боливар
|1:1
|Сан-Антонио Було-Було
|18 апреля, четверг
|03:00
|Стронгест
|2:1
|Сан-Хосе
|17 апреля, среда
|22:00
|Университарио де Винто
|2:0
|Насьональ Потоси
|16 апреля, вторник
|02:00
|Индепендьенте Петролеро
|0:1
|Аврора
|15 апреля, понедельник
|02:30
|Насьональ Потоси
|0:1
|Университарио де Винто
|15 апреля, понедельник
|00:30
|Сан-Хосе
|0:2
|Стронгест
|14 апреля, воскресенье
|22:00
|Сан-Антонио Було-Було
|1:0
|Боливар
Боливия. Примера 2024, 7 тур, группа A
|12 апреля, пятница
|02:00
|Реал Санта-Крус
|2:3
|Стронгест
|30 марта, суббота
|22:00
|Сан-Антонио Було-Було
|3:0
|Реал Томаяпо
Боливия. Примера 2024, 8 тур
|9 апреля, вторник
|02:00
|Индепендьенте Петролеро
|3:2
|Гуабира
Боливия. Примера 2024, 8 тур, группа A
|8 апреля, понедельник
|02:30
|Реал Томаяпо
|2:1
|Реал Санта-Крус
|6 апреля, суббота
|01:00
|Стронгест
|2:0
|Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера 2024, 8 тур, группа D
|7 апреля, воскресенье
|23:00
|Ориенте Петролеро
|2:1
|Хорхе Вильстерманн
|7 апреля, воскресенье
|23:00
|Сан-Хосе
|2:1
|Боливар
Боливия. Примера 2024, 8 тур, группа C
|7 апреля, воскресенье
|01:00
|Университарио де Винто
|2:1
|Олвейс Реди
Боливия. Примера 2024, 8 тур, группа B
Боливия. Примера 2024, 7 тур, группа D
|2 апреля, вторник
|02:00
|Хорхе Вильстерманн
|3:3
|Сан-Хосе
|1 апреля, понедельник
|00:30
|Боливар
|4:2
|Ориенте Петролеро
Боливия. Примера 2024, 7 тур, группа B
Боливия. Примера 2024, 7 тур, группа C
|31 марта, воскресенье
|22:00
|Олвейс Реди
|0:1
|Индепендьенте Петролеро
|31 марта, воскресенье
|00:30
|Гуабира
|3:1
|Университарио де Винто
Боливия. Примера 2024, 2 тур, группа B
Боливия. Примера 2024, 5 тур
|28 марта, четверг
|22:00
|Сан-Хосе
|1:0
|Олвейс Реди
|11 марта, понедельник
|02:30
|Ориенте Петролеро
|0:0
|Блуминг
|11 марта, понедельник
|00:30
|Стронгест
|2:1
|Боливар
|10 марта, воскресенье
|22:00
|Хорхе Вильстерманн
|1:1
|Аврора
|10 марта, воскресенье
|03:00
|Насьональ Потоси
|3:1
|Индепендьенте Петролеро
|9 марта, суббота
|22:00
|Университарио де Винто
|1:0
|Сан-Антонио Було-Було
|9 марта, суббота
|03:30
|Роял Пари
|1:1
|Реал Томаяпо
|8 марта, пятница
|22:00
|Реал Санта-Крус
|1:1
|Гуабира
Боливия. Примера 2024, 1 тур, группа B
Боливия. Примера 2024, 6 тур, группа B
Боливия. Примера 2024, 6 тур, группа D
|15 марта, пятница
|03:00
|Боливар
|2:1
|Хорхе Вильстерманн
|15 марта, пятница
|01:00
|Ориенте Петролеро
|1:0
|Сан-Хосе
Боливия. Примера 2024, 6 тур, группа A
|14 марта, четверг
|03:00
|Реал Томаяпо
|2:0
|Стронгест
|13 марта, среда
|22:00
|Сан-Антонио Було-Було
|2:1
|Реал Санта-Крус
Боливия. Примера 2024, 6 тур, группа C
|13 марта, среда
|03:00
|Индепендьенте Петролеро
|1:0
|Университарио де Винто
|13 марта, среда
|01:00
|Олвейс Реди
|1:0
|Гуабира
Боливия. Примера 2024, 3 тур
|10 марта, воскресенье
|00:30
|Олвейс Реди
|1:1
|Сан-Хосе
|28 февраля, среда
|03:00
|Индепендьенте Петролеро
|1:1
|Насьональ Потоси
|27 февраля, вторник
|03:00
|Реал Томаяпо
|0:2
|Роял Пари
|26 февраля, понедельник
|02:30
|Блуминг
|2:1
|Ориенте Петролеро
|26 февраля, понедельник
|00:30
|Боливар
|4:4
|Стронгест
|25 февраля, воскресенье
|22:00
|Аврора
|1:0
|Хорхе Вильстерманн
|25 февраля, воскресенье
|00:30
|Гуабира
|1:1
|Реал Санта-Крус
|24 февраля, суббота
|22:00
|Сан-Антонио Було-Було
|0:0
|Университарио де Винто
Боливия. Примера 2024, 4 тур, группа A
|4 марта, понедельник
|22:00
|Реал Санта-Крус
|0:3
|Сан-Антонио Було-Було
|2 марта, суббота
|22:00
|Стронгест
|2:1
|Реал Томаяпо
Боливия. Примера 2024, 4 тур, группа C
|4 марта, понедельник
|02:00
|Сан-Хосе
|1:3
|Ориенте Петролеро
|4 марта, понедельник
|00:30
|Университарио де Винто
|2:1
|Индепендьенте Петролеро
|3 марта, воскресенье
|03:00
|Гуабира
|3:1
|Олвейс Реди
Боливия. Примера 2024, 4 тур, группа B
Боливия. Примера 2024, 4 тур, группа D
|3 марта, воскресенье
|00:30
|Хорхе Вильстерманн
|1:2
|Боливар
Боливия. Примера 2024, 1 тур, группа A
|28 февраля, среда
|22:00
|Сан-Антонио Було-Було
|5:1
|Стронгест
|18 февраля, воскресенье
|03:00
|Реал Санта-Крус
|1:2
|Реал Томаяпо
Боливия. Примера 2024, 2 тур, группа C
|24 февраля, суббота
|02:00
|Индепендьенте Петролеро
|1:1
|Олвейс Реди
|21 февраля, среда
|22:00
|Университарио де Винто
|1:0
|Гуабира
Боливия. Примера 2024, 2 тур, группа D
|22 февраля, четверг
|03:00
|Ориенте Петролеро
|0:2
|Боливар
|22 февраля, четверг
|01:00
|Сан-Хосе
|2:2
|Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера 2024, 2 тур, группа A
|21 февраля, среда
|03:00
|Стронгест
|3:0
|Реал Санта-Крус
|21 февраля, среда
|01:00
|Реал Томаяпо
|2:2
|Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера 2024, 1 тур, группа D
|19 февраля, понедельник
|02:30
|Хорхе Вильстерманн
|3:0
|Ориенте Петролеро
|18 февраля, воскресенье
|00:30
|Боливар
|3:1
|Сан-Хосе
Боливия. Примера 2024, 1 тур, группа C
|19 февраля, понедельник
|00:30
|Гуабира
|2:1
|Индепендьенте Петролеро
|17 февраля, суббота
|03:00
|Олвейс Реди
|1:1
|Университарио де Винто
Нет завершенных матчей