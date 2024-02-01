Трансферный дедлайн в европейском футболе! Следите за главными сделками вместе с «Бомбардиром»

Всем привет! Сегодня в европейских топ-чемпионатах захлопнется зимнее трансферное окно. По традиции в последний день периода дозаявок клубы проявляют наибольшую активность. Самые громкие сделки нередко случаются за считанные часы или даже минуты до трансферного дедлайна. Давайте вместе следить за окончанием большой футбольной ярмарки! Будем рассказывать лишь о свершившихся переходах. Поехали!
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22:36: «Лилль» в последний день периода дозаявок подписал сразу трех игроков: нападающего Андрея Илича из норвежской «Волеренги», защитника Рафаэля Фернандеша из португальской «Аруки» и хавбека Тиагу Мораиша, также выступавшего в Португалии – за «Боавишту». «Лилль» борется за попадание в Лигу чемпионов – теперь команда будет решать задачу в усиленном составе.
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21:15: «Айнтрахт» арендовал форварда «ПСЖ» Уго Экитике до конца сезона. Летом немецкий клуб сможет оформить полноценный трансфер за €30 миллионов. Рослый французский нападающий в этом сезоне провел лишь один матч за «ПСЖ». Пробиться в основу этого клуба игроку было сложно. Посмотрим, получится ли у него в «Айнтрахте».
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20:45: Томмазо Бальданци покидает «Эмполи», но остается в Серии А. Вместо борьбы за сохранение прописки в элитном дивизионе он будет штурмовать вершину турнирной таблицы с «Ромой». 20-летний полузащитник обойдется римлянам в €10 миллионов, еще 5 миллионов «Эмполи» может получить в качестве бонусов. В «Роме» Бальданци будет выступать под 35-м номером.
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20:13: Аттракцион неслыханной щедрости от бразильского «Ботафого»! Клуб приобрел 23-летнего вингера «Бетиса» Луис Энрике Андре. Сумма сделки составила €20 миллионов – это рекордная покупка для бразильских команд. Андре недолго играл в Европе: в Испанию бразилец переехал в 2022-м году, а до этого радовал голами болельщиков «Флуминенсе». Кстати, в Бразилии трансферное окно будет действовать до 7 марта.
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19:20: Середняк Серии А «Дженоа» укрепляет линию атаки. К команде присоединится португалец Витинью Оливейра, выступавший за «Марсель». В итальянский клуб форвард перешел на правах аренды. «Дженоа» в июне сможет выкупить контракт игрока за €25 миллионов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В этом сезоне Витинью забил 3 гола в 18 матчах Лиги 1.
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18:48: «Бавария» усилилась 22-летним полузащитником «Гранады» Брайаном Сарагосой. Хавбек должен был присоединиться к мюнхенской команде летом. Но в клубе решили, что Сарагоса нужен им уже этой зимой. Баварцы заплатили за игрока €13 миллионов, пишет Transfermarkt. Теперь сумма увеличится еще на 3-4 миллиона с учетом бонусов.
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16:10: Защитник «Милана» Марко Пеллегрино попробует перезапустить карьеру в «Салернитане». В новый клуб аргентинский футболист перешел на правах аренды, соглашение рассчитано до конца сезона. Пеллегрино присоединился в «Милану» прошлым летом. До этого он выступал в чемпионате Аргентины. Миланцы заплатили за игрока €5,5 миллионов. Защитник провел за миланцев лишь один матч, а потом выбыл на длительный срок из-за травмы лодыжки.
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15:15: Полузащитник «Мидлсбро» Морган Роджерс продолжит карьеру в «Астон Вилле». The Athletic пишет, что сумма сделки может составить £15 миллионов. 25% достанется бывшему клубу Роджерса – «Манчестер Сити». 21-летний хавбек заключил с «Астон Виллой» контракт до 2029 года.
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07:40: 19-летний бразильский защитник «Палмейраса» Педро Фелипе отправляется в Европу. Игрока арендовал «Ювентус». Фелипе будет набираться опыта, играя в Серии С за «Ювентус-2». Ранее сообщалось, что туринцы в июне этого года могут выкупить права на футболиста за €2 млн.
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04:20: Вингер «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри проведет ближайшие месяцы в в испанской «Гранаде». Стороны заключили арендное соглашение. Уругваец уже выступал в Ла Лиге за «Алавес».
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00:50: Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна попробует свои силы в английской Премьер-лиге. Хавбек перешел в «Ноттингем Форест». Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона. По всей видимости, немецкий клуб рассчитывает на 21-летнего игрока в перспективе. Перед тем как отправить Рейну в АПЛ, «Боруссия» продлила с ним контракт до 2026 года. Отметим, что Джованни – сын Клаудио Рейны, участника четырех чемпионатов мира в составе сборной США.