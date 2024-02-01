Трансферный дедлайн в европейском футболе! Следите за главными сделками вместе с «Бомбардиром»

Всем привет! Сегодня в европейских топ-чемпионатах захлопнется зимнее трансферное окно. По традиции в последний день периода дозаявок клубы проявляют наибольшую активность. Самые громкие сделки нередко случаются за считанные часы или даже минуты до трансферного дедлайна. Давайте вместе следить за окончанием большой футбольной ярмарки! Будем рассказывать лишь о свершившихся переходах. Поехали!

21:15: «Айнтрахт» арендовал форварда «ПСЖ» Уго Экитике до конца сезона. Летом немецкий клуб сможет оформить полноценный трансфер за €30 миллионов. Рослый французский нападающий в этом сезоне провел лишь один матч за «ПСЖ» . Пробиться в основу этого клуба игроку было сложно. Посмотрим, получится ли у него в «Айнтрахте».

22:36: «Лилль» в последний день периода дозаявок подписал сразу трех игроков: нападающего Андрея Илича из норвежской «Волеренги», защитника Рафаэля Фернандеша из португальской «Аруки» и хавбека Тиагу Мораиша, также выступавшего в Португалии – за «Боавишту». «Лилль» борется за попадание в Лигу чемпионов – теперь команда будет решать задачу в усиленном составе.

20:13: Аттракцион неслыханной щедрости от бразильского «Ботафого»! Клуб приобрел 23-летнего вингера «Бетиса» Луис Энрике Андре. Сумма сделки составила €20 миллионов – это рекордная покупка для бразильских команд. Андре недолго играл в Европе: в Испанию бразилец переехал в 2022-м году, а до этого радовал голами болельщиков «Флуминенсе» . Кстати, в Бразилии трансферное окно будет действовать до 7 марта.

20:45: Томмазо Бальданци покидает «Эмполи», но остается в Серии А. Вместо борьбы за сохранение прописки в элитном дивизионе он будет штурмовать вершину турнирной таблицы с «Ромой». 20-летний полузащитник обойдется римлянам в €10 миллионов, еще 5 миллионов «Эмполи» может получить в качестве бонусов. В «Роме» Бальданци будет выступать под 35-м номером.

19:20: Середняк Серии А «Дженоа» укрепляет линию атаки. К команде присоединится португалец Витинью Оливейра, выступавший за «Марсель». В итальянский клуб форвард перешел на правах аренды. «Дженоа» в июне сможет выкупить контракт игрока за €25 миллионов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В этом сезоне Витинью забил 3 гола в 18 матчах Лиги 1.

18:48: «Бавария» усилилась 22-летним полузащитником «Гранады» Брайаном Сарагосой. Хавбек должен был присоединиться к мюнхенской команде летом. Но в клубе решили, что Сарагоса нужен им уже этой зимой. Баварцы заплатили за игрока €13 миллионов, пишет Transfermarkt. Теперь сумма увеличится еще на 3-4 миллиона с учетом бонусов.