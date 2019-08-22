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    Ох, какого парня мы заметили. Разрывает в Голландии, один из лучших в ЛЕ, уже сыграл (и забил) за сборную


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    Сегодня, 22:03
    Он родился в 2001 году.

    Главное открытие этой Лиги Европы – Майрон Боаду из «АЗ Алкмаара». В пяти матчах группы у него четыре забитых мяча и две голевые. А еще до этого он мощно отыграл в квалификации ЛЕ: шесть матчей, пять голевых действий.

    Парень 2001 года – ему всего 18 лет. И это его первый полноценный сезон во взрослом футболе. А, забыл, он еще и в чемпионате Голландии убивает: 13 матчей, девять голов, шесть ассистов.

    И еще! Недавно он дебютировал за сборную Голландии. И забил в первом же матче. И стал самым молодым автором гола сборной за последние 14 лет.

    Уже пережил две серьезные травмы

    В августе 2017-го Боаду подтянули к основе «АЗ» (ему тогда было 16). Но он получил серьезную травму колена на сборах и выбыл на весь сезон. То есть да – парень год провел без футбола, когда ему было 16-17 лет.

    Он восстановился через десять месяцев и следующий сезон начал в старте «АЗ»: пять матчей, три гола, два ассиста. В 17 лет! Но травмировал лодыжку и снова вылетел на сезон. Представляете, как это больно и обидно?

    Этот сезон – третья попытка. И пока все хорошо. Но то, что к 18-ти годам Боаду пережил две тяжелейшие травмы, восстановился, не сломался психологически – за это явно огромный-огромный респект.

    Как играет?

    Он нападающий. Быстрый, много двигается без мяча, классно открывается в контратаках и перед штрафной. Самые важные недостатки для Боаду сейчас – отсутствие физической силы (в чемпионате Голландии этот недостаток не так подчеркнут), ну и ведения верховых единоборств.

    При этом Боаду играет в нападении, но иногда смещается на фланги, чтобы освободить пространство для партнера или протащить мяч. Обычно он находится в зонах рядом с центральными защитниками соперников. И да, практически все удары в этом сезоне Боаду наносит из пределов штрафной, с близких расстояний.

    Хотя Куман, вызвав его в сборную, сказал, что Боаду может сыграть и на фланге. И Майрон как раз вышел на левом краю атаки в игре сборной Голландии против Эстонии.

    Вызов в сборную – особенный момент

    С самого раннего возраста Боаду считался огромным талантом. До 12 лет он играл за маленькую молодежную команду района Амстердама «Буитенвелдерт». Там его заметили люди из «АЗ». В молодежках нового клуба Боаду всегда был лучшим.

    Но две тяжелейшие травмы – и все окружение паренька уже сомневается в его великом будущем.

    Но вот, Боаду 18, он проводит первый полноценный сезон. Ноябрь, он дома с семьей. Звонок на сотовый: «Это Рональд Куман». Боаду ставит на громкую связь. Его приглашают в сборную.

    «Моя семья все слышала. Моя мама плакала, а отец не мог ничего сказать.

    Это было очень приятно. Раньше я смотрел на Снейдера, Роббена и Ван Перси. Для меня это была великая сборная. А теперь – я ее часть.

    В «АЗ» я чувствую себя как дома. Здесь у меня очень много шансов. Я хочу развиваться здесь и стать одним из лучших игроков в мире. Это моя цель».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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