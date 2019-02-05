Как Папа Римский собрал на стадионе 135 тысяч человек

Еще он болеет за «Сан-Лоренсо» и восхищается Месси.

Папа Римский Франциск прибыл в Азию, где объединил сразу два исторических события. Впервые в истории понтифик прибыл на родину ислама, а еще – впервые провел литургическую службу в странах Персидского залива. Служба прошла в столице ОАЭ – Абу-Даби. Раньше власти ОАЭ разрешали христианам (их в стране около 13%) проводить богослужения исключительно в церквях.

Мероприятие прошло на стадионе «Зайде Спорт Сити» в центре столицы – на нем в этом году прошло восемь матчей Кубка Азии, в том числе и финал, в котором Катар сенсационно переиграл Японию. На мессе присутствовало 135 тысяч человек.

Папа Римский – поклонник спорта. Он не раз делал заявления во время больших турниров о важности спорта, как инструмента сближения и объединения людей. Известно, что он болеет за аргентинский «Сан-Лоренсо» – 15-кратного чемпиона Аргентины, который четыре года назад впервые в своей истории выиграл Кубок Либертадорес.

Как-то раз на встрече с детьми в одном из итальянских спортивных центров Папа Римский Франциск рассказал, как играл в футбол в детстве: «Я не блистал, так что меня называли «негнущаяся нога», и я обычно играл на воротах, так что двигаться особо не приходилось».

Известна и история о том, что Папа в девятилетнем возрасте посетил все матчи своего «Сан-Лоренсо». В 2008 году он стал официальным членом клуба болельщиков «Сан-Лоренсо». На вопрос, кто лучший игрок в мировой истории, Папа Франциск ответил: «По мне, Месси лучше, чем Марадона и Пеле». С Лео они встречались еще пять лет назад перед игрой Аргентины и Италии. Месси подарил Папе оливковое дерево.

Еще один интересный факт. Летом 2014 года родившийся в Аргентине Папа Римский Франциск и его предшественник, уроженец Германии и почетный Папа Бенедикт XVI, могли бы вместе с большим интересом посмотреть финал чемпионата мира между немцами и аргентинцами. Но как сообщили в пресс-службе Ватикана, для Франциска финальный матч пройдет очень поздно, а Бенедикт не интересуется спортом.

А еще 2 января в Ватикане прошла необычная аудиенция, в которой поучаствовали артисты кубинского цирка. Один из них предложил Папе покрутить мяч на пальце, что удалось в течение нескольких секунд. Обрадовались все, включая Папу.