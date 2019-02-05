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    Как Папа Римский собрал на стадионе 135 тысяч человек


    4.1
    Голосов: 8
    05.02.2019 17:30
    Еще он болеет за «Сан-Лоренсо» и восхищается Месси.

    Папа Римский Франциск прибыл в Азию, где объединил сразу два исторических события. Впервые в истории понтифик прибыл на родину ислама, а еще – впервые провел литургическую службу в странах Персидского залива. Служба прошла в столице ОАЭ – Абу-Даби. Раньше власти ОАЭ разрешали христианам (их в стране около 13%) проводить богослужения исключительно в церквях.

    Мероприятие прошло на стадионе «Зайде Спорт Сити» в центре столицы – на нем в этом году прошло восемь матчей Кубка Азии, в том числе и финал, в котором Катар сенсационно переиграл Японию. На мессе присутствовало 135 тысяч человек.

    Папа Римский – поклонник спорта. Он не раз делал заявления во время больших турниров о важности спорта, как инструмента сближения и объединения людей. Известно, что он болеет за аргентинский «Сан-Лоренсо» – 15-кратного чемпиона Аргентины, который четыре года назад впервые в своей истории выиграл Кубок Либертадорес.

    Как-то раз на встрече с детьми в одном из итальянских спортивных центров Папа Римский Франциск рассказал, как играл в футбол в детстве: «Я не блистал, так что меня называли «негнущаяся нога», и я обычно играл на воротах, так что двигаться особо не приходилось».

    Известна и история о том, что Папа в девятилетнем возрасте посетил все матчи своего «Сан-Лоренсо». В 2008 году он стал официальным членом клуба болельщиков «Сан-Лоренсо». На вопрос, кто лучший игрок в мировой истории, Папа Франциск ответил: «По мне, Месси лучше, чем Марадона и Пеле». С Лео они встречались еще пять лет назад перед игрой Аргентины и Италии. Месси подарил Папе оливковое дерево.

    Еще один интересный факт. Летом 2014 года родившийся в Аргентине Папа Римский Франциск и его предшественник, уроженец Германии и почетный Папа Бенедикт XVI, могли бы вместе с большим интересом посмотреть финал чемпионата мира между немцами и аргентинцами. Но как сообщили в пресс-службе Ватикана, для Франциска финальный матч пройдет очень поздно, а Бенедикт не интересуется спортом.

    А еще 2 января в Ватикане прошла необычная аудиенция, в которой поучаствовали артисты кубинского цирка. Один из них предложил Папе покрутить мяч на пальце, что удалось в течение нескольких секунд. Обрадовались все, включая Папу.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, usatoday.com, youtube.com
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 8
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 9 февраля 2019, 05:25

      статьи на бомбардире теперь пишутся по принципу: есть поле и футбольный мяч, значит про футбол

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 5 февраля 2019, 23:02

      - Если прихожане услышат, что католическая церковь прикольна, они вернутся. И даже приведут друзей. Один момент. Надо заполнить скамьи. Вот в чем штука. И побольше детей. Привязать их смолоду.
      - Прямо как в табачной индустрии. - Боже, нам бы такие цифры.

      (c) х.ф. "Догма"

      2
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    • ...
      Рейтинг: +110

      karamaltyk 5 февраля 2019, 21:11

      Какая-то незаконченная история, как по мне.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 февраля 2019, 20:07

      можно было попросить понабивать мячик... или на ворота встать)

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 февраля 2019, 19:18

      Интересно,а что любит Гундяев ,кроме офигенно дорогих часов?

      1
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      ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 > андрей андреев 5 февраля 2019, 23:29

      Любит тачки, яхты, искать паству среди пингвинов в Антарктиде, иногда стадионы кстати освящает.
      https://pbs.twimg.com/media/BwxI5n5CMAEiUOJ.jpg

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 февраля 2019, 18:15

      он похож на того нищего святошу из Игры Престолов ))))

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > FanatSerj 6 февраля 2019, 17:47

      его Воробейшество

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 5 февраля 2019, 17:44

      Папа Римский выглядит намного человечнее Гундяева.

      2
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